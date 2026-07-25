Нанесла на волосы «щетинную» смесь — и седину будто ластиком стёрли: цвет яркий, как в молодые годы

Для эффективного решения проблемы седых волос недостаточно приобрести первое попавшееся средство в магазине. Особенно если обесцвеченные волосы плохо удерживают пигмент.
Рекомендации по решению вопроса дала парикмахер-колорист Наталья Кононова. Она предложила метод, известный у профессионалов как "щетинная смесь".
Суть метода
Этот состав характеризуется повышенным содержанием оксигента на основе перекиси водорода, с увеличенной пропорцией по отношению к красителю.
Применение такого состава идеально для волос с плотной структурой, когда стандартные оксиды недостаточно эффективны в подготовке волос к окрашиванию. Основная функция оксида заключается в раскрытии кутикулы волоса для обеспечения проникновения пигмента.
Рекомендуемые пропорции оксида и красителя:
- Вариант 1 – 1,5:1
- Вариант 2 – 2:1 (для волос с высокой степенью жесткости).
Важно знать, что допустимо использование только 9%-го оксида. 6%-й оксид не обеспечит необходимый результат.
Как правило, "щетинная смесь" применяется в профессиональных условиях салонов красоты. Однако, некоторые женщины практикуют эту процедуру и в домашних условиях.
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