Синоптики обновили данные: где в России жара, а где дожди — карта контрастов на неделе

Синоптики обновили данные: где в России жара, а где дожди — карта контрастов на неделе Legion-Media

Восточную часть Европейской России накроет аномальная жара до +38° из-за ветров из пустыни Кара-Кум, тогда как западная половина страны останется под влиянием дождей и облачности. В Москве ожидается умеренная температура +23…+26° с кратковременным похолоданием в понедельник.