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Синоптики обновили данные: где в России жара, а где дожди — карта контрастов на неделе

Опубликовано: 25 июля 2026 09:34
 Проверено редакцией
Синоптики обновили данные: где в России жара, а где дожди — карта контрастов на неделе
Синоптики обновили данные: где в России жара, а где дожди — карта контрастов на неделе
Legion-Media
Восточную часть Европейской России накроет аномальная жара до +38° из-за ветров из пустыни Кара-Кум, тогда как западная половина страны останется под влиянием дождей и облачности. В Москве ожидается умеренная температура +23…+26° с кратковременным похолоданием в понедельник.

Западная половина страны сейчас находится под плотной облачностью. Атлантический циклон, пришедший в европейскую часть, принёс с собой затяжные дожди. На юго-востоке Центрального района и в Черноземье осадки могут быть особенно интенсивными — местами выпадет более 20 мм за сутки, возможны град и порывистый ветер. В то же время в Сибири продолжает кружить циклон, который до этого несколько недель заливал Урал, рассказали специалисты Центра погоды "Фобос".

Где будет сухо и жарко

На фоне дождливой погоды выделяется полоса безоблачного неба, протянувшаяся по Предуралью и левобережью Волги. Там расположился антициклон, который не даёт облакам собираться. В этой зоне значительно теплее: если в центре Русской равнины днём чуть выше +20, то в Среднем Поволжье воздух прогревается до +25 и выше, а на Нижней Волге — до +30.

Причина жары — воздух из пустыни

В ближайшие дни антициклон развернёт южные ветры, которые принесут в регион воздух из пустыни Кара-Кум. Жара будет экстремальной. Самара окажется прямо в центре зноя: сегодня +33, завтра +36, а потом несколько дней подряд столбики будут держаться на отметке +38 — почти как абсолютный рекорд июля. Остудить воздух смогут только дожди, которые ожидаются не раньше следующей недели.

Остальная часть Европейской России

На остальной территории Европейской России погода останется неустойчивой и дождливой. В Москве до вторника будет +23...+26, что соответствует климатической норме, с небольшим похолоданием в понедельник из-за усиления осадков.

Вывод

На востоке Европейской России ожидается сильная жара до +38, вызванная поступлением воздуха из пустыни Кара-Кум. На западе страны сохранятся дожди и умеренная температура. В Москве +23...+26 с похолоданием в понедельник.

Ранее мы рассказывали, что на Европейскую Россию идут ливни и грозы.

Автор:
Евгения Сухова
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