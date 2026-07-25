Пельмени в сливочном соусе представляют собой изысканное и питательное блюдо, идеально подходящее для семейного ужина.
Первые упоминания о пельменях относятся к Древнему Китаю, примерно к 3600 году до нашей эры. Существует легенда о враче Чжан Чжунцзине, который, по преданию, использовал пельмени для лечения обморожений ушей. Он готовил начинку из баранины, острого перца и трав, заворачивал её в тесто, а затем предлагал пациентам. Предполагается, что такое «лечение» было эффективным благодаря улучшению кровообращения, вызванному острыми ингредиентами. Мы предлагаем вашему вниманию оригинальный рецепт приготовления пельменей.
Ингредиенты:
- Пельмени — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- сливки 20% — 1 стакан;
- вода — 1 стакан;
- сыр твердых сортов — 100 г;
- специи — по вкусу.
Приготовление
1. Очистите лук от шелухи, мелко нарежьте и обжарьте до золотистого цвета.
2. Добавьте пельмени к обжаренному луку, залейте сливками и водой. Тушите на медленном огне в течение 15 минут.
3. Посыпьте блюдо натертым сыром и снимите с огня.
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