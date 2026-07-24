Хруст огурцов не даст спать соседям: просто залейте банки холодной водой с солью – необыкновенная закуска

Новости по теме

Вместо едкого газа — обычная соль: как «умные шкафы» теперь очищают воду в Петергофе

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Не рис и не вода: если переборщила с солью, кидаю в кастрюлю овощ – спасаю суп за 2 минуты

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Не только для сауны: опустили березовый веник в бочку – и вода для полива не зеленеет весь сезон

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В конце апреля антуриуму – важнее воды: 2 шт. в воду – и цветоносы лезут как по расписанию, один за другим

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В конце апреля герани важнее не вода, а мощная подкормка: 1 г в воду – и пышные шапки полезут без остановки, одна за другой

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