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Хруст огурцов не даст спать соседям: просто залейте банки холодной водой с солью – необыкновенная закуска

Опубликовано: 24 июля 2026 06:07
 Проверено редакцией
Хруст огурцов не даст спать соседям: просто залейте банки холодной водой с солью – необыкновенная закуска
Хруст огурцов не даст спать соседям: просто залейте банки холодной водой с солью – необыкновенная закуска
Городовой ру
Невероятно вкусные огурцы

На Руси огурец традиционно воспринимался не только как сельскохозяйственная культура, но и как символ изобилия и кулинарного мастерства. Его ласково именовали «пупырчатым».

Для сохранения свежести и вкусовых качеств на протяжении зимнего периода огурцы подвергались засолке в дубовых бочках. Эти бочки, пропитанные древесным ароматом, придавали продукту особый вкус. Помимо огурцов, в бочки добавлялись травы, специи и пряности. Традиционно использовались укроп, хрен, чеснок, лавровый лист, душистый перец, а также листья смородины и вишни.

Представляем вашему вниманию рецепт приготовления огурцов, адаптированный для литровой банки.

Ингредиенты:

  • Огурцы — 600 гр;
  • вода — 1 л;
  • соль — 1,5 ст. ложки;
  • черный перец горошком — 6 шт;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • укроп — 3 веточки;
  • лист смородины — 3 шт;
  • лист хрена — 1 шт.

Приготовление

Для начала нужно выдержать огурцы в ледяной воде в течение 3 часов. Подготовьте стерилизованную и сухую банку.
На дно банки поместите перец, чеснок, укроп и листья.
Плотно уложите огурцы в банку.

В отдельной емкости смешайте соль с холодной водой, после чего полученный раствор залейте в банку и герметично закройте крышкой.

Нужно поместить банку в прохладное место, а дегустацию продукта можно будет провести уже через месяц.

Ранее мы рассказали, как приготовить намазку с вялеными томатами.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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