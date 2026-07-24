Хруст огурцов не даст спать соседям: просто залейте банки холодной водой с солью – необыкновенная закуска

На Руси огурец традиционно воспринимался не только как сельскохозяйственная культура, но и как символ изобилия и кулинарного мастерства. Его ласково именовали «пупырчатым».
Для сохранения свежести и вкусовых качеств на протяжении зимнего периода огурцы подвергались засолке в дубовых бочках. Эти бочки, пропитанные древесным ароматом, придавали продукту особый вкус. Помимо огурцов, в бочки добавлялись травы, специи и пряности. Традиционно использовались укроп, хрен, чеснок, лавровый лист, душистый перец, а также листья смородины и вишни.
Представляем вашему вниманию рецепт приготовления огурцов, адаптированный для литровой банки.
Ингредиенты:
- Огурцы — 600 гр;
- вода — 1 л;
- соль — 1,5 ст. ложки;
- черный перец горошком — 6 шт;
- чеснок — 2 зубчика;
- укроп — 3 веточки;
- лист смородины — 3 шт;
- лист хрена — 1 шт.
Приготовление
Для начала нужно выдержать огурцы в ледяной воде в течение 3 часов. Подготовьте стерилизованную и сухую банку.
На дно банки поместите перец, чеснок, укроп и листья.
Плотно уложите огурцы в банку.
В отдельной емкости смешайте соль с холодной водой, после чего полученный раствор залейте в банку и герметично закройте крышкой.
Нужно поместить банку в прохладное место, а дегустацию продукта можно будет провести уже через месяц.
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