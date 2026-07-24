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Как закрасить седину без разочарований: полный гид по способам, краскам и советам колориста

Опубликовано: 24 июля 2026 02:25
 Проверено редакцией
Как закрасить седину без разочарований: полный гид по способам, краскам и советам колориста
Как закрасить седину без разочарований: полный гид по способам, краскам и советам колориста
Городовой ру
Когда в зеркале замечаешь первые серебряные нити, не стоит спешить с паникой или кардинальными переменами.

Седину можно воспринимать как новый этап, но если вы решаете ее закрашивать, готовьтесь к другому подходу, чем с обычными волосами.

Дело в том, что структура седого стержня лишена пигмента и часто становится более жесткой и пористой, поэтому стандартные красители работают на ней иначе. Понимание этих нюансов поможет выбрать верную стратегию и сохранить здоровье прядей.

Как выбрать метод окрашивания

Ориентируйтесь на долю седых волос, чтобы подобрать максимально выигрышную технику:

  1. До 10% — используйте оттеночные бальзамы или спреи для быстрой маскировки, либо безаммиачное тонирование для мягкого эффекта без резких корней.
  2. 10-30% — подключите шатуш, балаяж или «бэбилайт»: эти приемы смешивают седину со светлыми прядями, создавая естественный блик и отрастание до 4–5 месяцев.
  3. 30-60% — выполняйте многомерный камуфляж с растяжкой цвета от темных корней к светлым концам или с использованием 2–3 родственных тонов для визуальной плотности.
  4. 60-90% — переходите на профессиональные перманентные краски с предварительным смягчением структуры.
  5. От 90% — не боритесь, а обыгрывайте: платиновый блонд или жемчужное тонирование превратят седину в благородный акцент.

Практические советы колориста и уход после окрашивания

Парикмахер-колорист Оксана Бикбаева рекомендует для тонирования смешивать желаемый оттенок с красителем натурального ряда и окислителем 3%, нанося на влажные волосы на 20 минут. Для плотного закрашивания используйте профессиональные средства с окислителем от 6% и точно выдерживайте время (30 или 45 минут) по инструкции.

В уходе обязательно применяйте увлажняющие шампуни, кондиционеры и маски — они возвращают эластичность и блеск. Не забывайте про термозащиту перед горячей укладкой и оттеночные шампуни против желтизны.

Корни подкрашивайте с учетом контраста: каждые 4 недели для темных тонов и каждые три месяца для сложных техник мелирования.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова долго боролась с первыми седыми прядями домашними красками и получала неровный тон. Перешла на шатуш с растяжкой у мастера — теперь отрастание почти незаметно, а волосы выглядят объемнее. Еще добавила в уход масляные сыворотки перед сушкой, и жесткость исчезла.

Ранее "Городовой" рассказывал о еще одном способе закрашивания седины.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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