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Бросаем в кефир 2 ст. л. — и наносим на седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась

Опубликовано: 19 июля 2026 02:25
 Проверено редакцией
Бросаем в кефир 2 ст. л. — и наносим на седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась
Бросаем в кефир 2 ст. л. — и наносим на седые волосы: цвет шикарный, седина испарилась
Городовой ру
Натуральное окрашивание седины: доступный домашний метод

Седые пряди появляются у каждой женщины в разном возрасте, и чаще всего они становятся причиной для беспокойства. Многие воспринимают их как примету увядания, хотя современные женщины хотят оставаться яркими независимо от цифр в паспорте.

При этом постоянное использование химических красителей может травмировать волосы и требовать серьезных финансовых затрат. Автор Дзен-канала «Советы для дома» предлагает альтернативный способ тонирования седины с помощью натуральных продуктов, которые всегда под рукой.

Готовим натуральный состав

Для приготовления красящей смеси подготовьте стакан кефира, две ложки порошка хны и одну ложку растворимого кофе. Предварительно подогрейте кефир до теплого состояния.

В отдельной посуде смешайте хну и кофе, затем постепенно вливайте кефир, постоянно перемешивая до получения однородной массы, напоминающей по консистенции густую сметану.

Наносим и выдерживаем состав

Нанесите приготовленную пасту на чистые влажные волосы, уделяя особое внимание седым участкам у корней. Распределяйте средство по всей длине с помощью расчески, чтобы окрашивание получилось равномерным.

Накройте голову полиэтиленовой пленкой или наденьте шапочку для душа — это создаст парниковый эффект и усилит действие компонентов. Оставьте смесь на один час для достижения стойкого результата. Затем тщательно промойте волосы теплой водой без использования шампуня до полного удаления остатков хны.

Преимущества этого метода:

  1. Отсутствие аммиака и агрессивных химикатов, безопасных для кожи головы;
  2. Укрепление волосяных фолликулов благодаря кефиру и кофеину;
  3. Дополнительный блеск и мягкость локонов после процедуры;
  4. Экономия времени и средств без посещения салона.

Результат окрашивания

После процедуры волосы приобретают насыщенный шоколадный оттенок с теплым подтоном, который маскирует седые пряди. Цвет получается естественным и глубоким, без резких контрастов с натуральным оттенком. При регулярном применении состава седина становится все менее заметной, а волосы выглядят ухоженными и сияющими.

Ранее "Городовой" рассказывал, почему в старости люди остаются в одиночестве.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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