Как живут пенсионеры в Европе - есть существенные различия с Россией: у нас так не принято

Названы особенности жизни европейских пенсионеров

Жизнь европейских пенсионеров отличается от российских. В этом смогла убедиться автор канала “Лайк, Трэвел, Путешествия”, которая посетила много стран Европы (Норвегию, Исландию, Италию, Германию и т.д.). Блогер сделала выводы, о которых рассказала подробнее.

Отсутствие привычных огородов

В России у многих пенсионеров есть собственные участки, где они могут выращивать овощи, фрукты, ягоды, цветы. В Европе нет такого понятия как “огород”, так как здесь наблюдается высокая стоимость за квадратные метры, из-за чего все участки очень маленькие.

В некоторых дворах можно увидеть небольшие теплицы, в которых жители выращивают урожай. Но подобное даже не стоит сравнивать с просторными садами российских пенсионеров. Европейцы привыкли покупать овощи, фрукты, ягоды на рынках.

Занятия спортом

“Чем старше люди в Европе, тем больше в их жизни спорта, я давно это заметила, возможно и вы тоже. Европейцы после выхода на пенсию начинают двигаться еще больше, чем в молодости, пока работали, ведь времени становится много, а здоровье одно”, - сообщил источник.

Откладывание денег

Известно, что европейские пенсионеры любят путешествовать. Принято считать, что делают они это на государственную пенсию, но реальность иная. Жители Европы не могут рассчитывать на государство, из-за чего они копят деньги сами. Открывают специальный счет в банке, занимаются инвестированием и т.д.

Продолжают работать

Европейские пенсионеры чаще всего продолжают работать после 60-70 лет, но делают это не ради денег. Им не хватает активности, общения с людьми, из-за чего они и идут на такой шаг.

Личный опыт

Когда я была в Германии, то обратила внимание, что местные пенсионеры выглядят очень стильно. Даже в пожилом возрасте они продолжают следить за модными тенденциями, что стало для меня большим удивлением.

Ранее портал "Городовой" рассказал, куда отправиться отдыхать в сентябре.

