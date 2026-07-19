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Баобабы усохнут от зависти: 10 гр. на 2 литра – и толстянка будет набирать силу как на дрожжах

Опубликовано: 19 июля 2026 14:07
 Проверено редакцией
Баобабы усохнут от зависти: 10 гр. на 2 литра – и толстянка будет набирать силу как на дрожжах
Баобабы усохнут от зависти: 10 гр. на 2 литра – и толстянка будет набирать силу как на дрожжах
legion-media
Эффективная подкормка для денежного дерева

Денежное дерево, или крассула, является неприхотливым комнатным растением, не требующим интенсивного ухода. Ему не нужен обильный полив и специфические условия освещения.

Тем не менее, для обеспечения мощного развития листовой массы и стимулирования цветения суккулента рекомендуется применять регулярные подкормки. Агроном Ксения Давыдова поделилась информацией о нетрадиционном методе подкормки, способном улучшить состояние растения.

Приготовление подкормки

Для приготовления подкормки используются прессованные дрожжи. Нужно растворить 10 граммов дрожжей в двух литрах теплой воды, добавив одну чайную ложку сахара для активации питательных свойств микроорганизмов. Полученный раствор следует тщательно перемешать и оставить настаиваться в течение 12 часов.

Применение подкормки

Полив под корень рекомендуется проводить с периодичностью раз в две недели.

Применение дрожжевой подкормки способствует активному росту крассулы даже осенью и зимой, а также укрепляет иммунитет растения, повышая его устойчивость к заболеваниям и вредителям.

Ранее мы рассказали, что может привести к гибели замиокулькаса.

Автор:
Ксения Давыдова
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