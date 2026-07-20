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Всего 4 ингредиента - и пышные лепешки готовы: никаких дрожжей и заквасок - ум отъесть можно

Опубликовано: 20 июля 2026 02:06
 Проверено редакцией
Всего 4 ингредиента - и пышные лепешки готовы: никаких дрожжей и заквасок - ум отъесть можно
Всего 4 ингредиента - и пышные лепешки готовы: никаких дрожжей и заквасок - ум отъесть можно
Городовой ру
Как приготовить лепешки из простых ингредиентов

Если закончился хлеб, а идти в магазин нет никакого желания, то стоит попробовать сделать лепешки. Они готовятся из тех ингредиентов, которые точно найдутся у каждой хозяйки. Портал “Аймкук” показал легкий рецепт.

Ингредиенты:

  • мука - 250 г;
  • вода - 100 мл;
  • сливочное масло - 50 г;
  • растительное масло - для жарки.

Приготовление:

В миску выкладываем сливочное масло, заливаем его кипятком. Добавляем муку и замешиваем тесто. Оно не должно сильно липнуть к рукам. При необходимости можно добавить еще немного муки.

Разделяем тесто на шесть одинаковых шариков, раскатываем до состояния лепешек. Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла, выкладываем лепешки и обжариваем их с каждой стороны до румяной корочки. На это уйдут считанные минуты.

Готовые лепешки выкладываем на бумажное полотенце, промакиваем и подаем к столу. Выпечка получается вкусной как в горячем, так и в холодном виде. Лепешки подойдут для салатов, бутербродов, закусок и других блюд.

Личный опыт

Эти лепешки - мое спасение, так как они идеальны. Готовятся быстро, не требуют большого количества ингредиентов, при этом получаются очень вкусными. Можно их делать и на сухой сковороде.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как приготовить желе из творога и клубники.

Автор:
Полина Аксенова
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