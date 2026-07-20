Спонтанный Петербург: как уехать на две ночи с бюджетом в 30 тысяч

Спрос на загородные дома в Петербурге за последнее время вырос.

Пятница, вечер, рабочая неделя позади. Мысль «хочу куда-нибудь уехать» превращается в реальный план всего за пару часов.

Спонтанные поездки стали новым черным: теперь нам не нужны месяцы на подготовку. Аналитики «Авито» изучили, как россияне срываются с места и сколько на это тратят, сообщает "Петербургский дневник".

План «Перехват»: решили и поехали

Большинство спонтанных туристов принимают решение максимум за три дня до выезда. Обычно это поездка на выходные — две ночи, чтобы перезагрузиться и вернуться в строй.

Интересно, что почти 70% жителей крупных городов (на примере Петербурга) практикуют такой формат.

Часто триггером становится просто красивая картинка в соцсетях или удачная реклама, которая попалась на глаза вовремя.

Дома для компаний, квартиры для двоих

Если едет компания из четырех человек, обычно выбирают загородные дома или коттеджи. В среднем это стоит 8 600 рублей в сутки.

Для пар идеальный вариант — квартиры в городах. Тут всё бюджетнее: около 3 500 рублей в сутки. Самый популярный формат — однушки и студии.

Причем студии сейчас стоят чуть дороже обычных квартир. Видимо, за счет свежего ремонта и стильного интерьера, который так любят туристы.

Глэмпинги и гостевые дома — лидеры роста

Люди устали от классических отелей. Спрос на гостевые дома за год взлетел почти в три раза (+176%). Глэмпинги тоже не отстают — их стали бронировать на 74% чаще.

Это объяснимо: мы хотим сервиса, но поближе к природе. Если же бюджет ограничен, выручают старые добрые дачи. Снять домик в СНТ можно в среднем за 6 400 рублей.

Куда все едут?

Топ направлений выглядит так:

Классика: Ленобласть, Башкирия, Татарстан и Алтай.

Ленобласть, Башкирия, Татарстан и Алтай. Города: Москва, Питер, Казань и Екатеринбург.

Но есть и неожиданные лидеры. Огромный скачок интереса показала Чечня — количество бронирований там выросло на 150%. Также в моду входят Курганская область, Адыгея и Красноярский край. Людей всё больше тянет туда, где есть горы, заповедники и активный отдых.

Цена вопроса

Большинство путешественников стараются уложиться в бюджет от 10 до 30 тысяч рублей на всю поездку. Четверть опрошенных и вовсе умудряется отдохнуть дешевле, чем за 10 тысяч.

Почему это стало возможным?

Раньше спонтанная поездка была квестом. Сейчас всё изменили три фактора:

Развитие внутреннего туризма. Дороги стали лучше, а в регионах появилось много качественного жилья. Автомобилизация. Свой автомобиль — это свобода. Большинство спонтанных поездок совершаются в радиусе 300–500 км от дома. Сервисы бронирования. Найти и оплатить жилье в телефоне можно за пару минут, стоя в пробке по пути домой.

Спонтанность — это лучший способ победить выгорание. Иногда два дня в лесу под Курганом или прогулка по Казани дают больше сил, чем двухнедельный отпуск, который планировали полгода.

Ранее «Городовой» рассказывал, как не испортить себе отдых в Петергофе.