Жить надо для себя: 3 важных правила счастливого человека от психолога Михаила Литвака

Счастливым можно стать, следуя трем простым правилам.

Мы привыкли связывать счастье с внешними достижениями: хорошая работа, дорогая машина, удачный брак. Но психологи утверждают, что все эти приобретения приносят лишь временную радость, а затем наступает привыкание.

Если внутри вас пустота, любое достижение обесценивается за считанные дни. Настоящие перемены начинаются только с честного диалога с самим собой без прикрас, считает известный психолог Михаил Литвак.

1. Остановитесь и услышьте себя

Современный мир переполнен шумом. Как только наступает тишина, рука тянется к телефону или пульту. Выделите себе хотя бы полчаса в день, когда все экраны выключены и никто вас не отвлекает. Посидите в молчании. Через несколько таких попыток вы начнете различать свой собственный голос — не мамин, не начальника, не блогера.

2. Созидательный эгоизм

С детства нас учат жить для других, а забота о себе считается чуть ли не стыдной. Но психологи делят эгоизм на два вида: разрушительный (когда человек идет по головам) и созидательный (когда он пополняет свои ресурсы). Уставший и выжатый человек не может помочь никому, он способен только раздражаться. Наполненный и спокойный — наоборот, автоматически согревает окружающих. Поэтому запомните порядок: сначала свое состояние, потом все остальное.

3. Перенаправить фокус внимания

Чтобы двигаться к настоящему счастью, скорректируйте свои ежедневные привычки:

Перестаньте осуждать других — это маркер внутренней неустроенности.

Не пытайтесь нравиться всем без исключения, разрешите себе кому-то не нравиться.

Следите за своей энергией: если нет сил с утра, значит, вы движетесь не по своему пути.

Не откладывайте радость на потом — счастье не награда за страдания, оно либо есть в каждом дне, либо его нет вообще.

Вывод

Счастье не зависит от внешних обстоятельств. Оно начинается с честного разговора с собой, с умения отличать свои желания от навязанных и с разрешения быть неидеальным. Когда вы перестаете жить с оглядкой на чужие оценки, потребность доказывать и оправдываться исчезает сама собой.

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