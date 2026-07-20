Городовой / Полезное / Как нужно относиться к своим мечтам: Омар Хайям рассказал, что сделать, чтобы получить желаемое
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
В США и Канаде вместо ванны — нечто другое: установила и теперь не представляю жизни без него Полезное
Секрет сладкой ягоды и целых веток: зачем обрывать плоды и как кормить дерево через лист Новости Петербурга
Депутаты Госдумы напомнили об обязанности УК менять коммуникации в квартирах жильцов бесплатно Новости Петербурга
Спонтанный Петербург: как уехать на две ночи с бюджетом в 30 тысяч Новости Петербурга
Блох в курятнике больше нет: опрыскайте птичник народным средством — и несушки будут счастливы Полезное
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Как нужно относиться к своим мечтам: Омар Хайям рассказал, что сделать, чтобы получить желаемое

Опубликовано: 20 июля 2026 21:16
 Проверено редакцией
Как нужно относиться к своим мечтам: Омар Хайям рассказал, что сделать, чтобы получить желаемое
Как нужно относиться к своим мечтам: Омар Хайям рассказал, что сделать, чтобы получить желаемое
Городовой ру
Мудрость сквозь века

Омар Хайям являлся выдающимся учёным своей эпохи. Тем не менее, в современном мире его имя ассоциируется преимущественно с литературным наследием. С течением столетий его афоризмы о человеческой природе и нашем предназначении на Земле приобретают всё большую актуальность.

Эти четверостишия часто содержат мудрые наставления и уроки, которые многие считают особенно значимыми в наши дни.

Что предписал Господь, то и получишь ты. Гони из сердца прочь напрасные мечты, Не то измучится оно от суеты, А ты потом спасай его от маеты

Многие могут не согласиться с позицией Хайяма, утверждая, что к своей мечте следует стремиться безоговорочно. В то же время, мудрец акцентирует внимание на "напрасных" мечтах. Именно от таких желаний нужно избавляться, даже если это связано с трудностями. А то, что предначертано свыше, непременно сбудется.

Ранее мы рассказали, как поставить на место людей, унижающих других.

Автор:
Ксения Давыдова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью