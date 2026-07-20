Как нужно относиться к своим мечтам: Омар Хайям рассказал, что сделать, чтобы получить желаемое

Омар Хайям являлся выдающимся учёным своей эпохи. Тем не менее, в современном мире его имя ассоциируется преимущественно с литературным наследием. С течением столетий его афоризмы о человеческой природе и нашем предназначении на Земле приобретают всё большую актуальность.
Эти четверостишия часто содержат мудрые наставления и уроки, которые многие считают особенно значимыми в наши дни.
Что предписал Господь, то и получишь ты. Гони из сердца прочь напрасные мечты, Не то измучится оно от суеты, А ты потом спасай его от маеты
Многие могут не согласиться с позицией Хайяма, утверждая, что к своей мечте следует стремиться безоговорочно. В то же время, мудрец акцентирует внимание на "напрасных" мечтах. Именно от таких желаний нужно избавляться, даже если это связано с трудностями. А то, что предначертано свыше, непременно сбудется.
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