Билет на метеор — это еще не всё: как не испортить себе отдых в Петергофе

Эксперт рассказал, как орагнизовать поездку в Петергоф.

Петергоф — это место, куда первым делом едут все туристы. Фонтаны, золото, залив — картинка как с открытки.

Но есть одна проблема: музей настолько огромный, что многие к середине дня просто валятся с ног.

Искусствовед и гид по Санкт-Петербургу Ирина Полевая дала "Городовому" краткий гид, как организовать поездку с умом и без лишней суеты.

Это не только фонтаны

Когда говорят «Петергоф», обычно имеют в виду Нижний парк. Но на самом деле это огромная сеть парков и 33 музея. В состав входят еще парк Александрия и соседний Ораниенбаум.

"К визиту необходимо подготовиться в том плане, чтобы понять для себя, что конкретно вы хотите посмотреть, отдавая себе отчёт, что за один раз посмотреть всё равно не удастся", - говорит эксперт.

Как добраться и сколько это стоит

Самый красивый путь — на «Метеоре» от Эрмитажа. Это быстро и эффектно. Но помните: билет на теплоход не дает права входа в парк.

Его нужно покупать отдельно на причале или заранее онлайн (что гораздо лучше, чтобы не стоять в очередях).

Если хотите сэкономить, садитесь на маршрутку или автобус от метро «Автово». Доедете за час, а сэкономите пару тысяч рублей.

"Взрослый билет в Нижний Парк обойдётся в 900 ₽ для взрослого человека, если это гражданин России. А если есть льготы, то там, они тоже применяются. Подробности нужно смотреть на официальном сайте музея, подойдёт ли ваша льгота. Но этот билет даёт вам возможность прохода только в парк. А там достаточно большое количество дворцов и других музеев, не только дворцов, то есть всего в Петергофе официально, а у них 33 музея. Это очень немало. Но самыми популярными будут, конечно, Большой Дворец, так что там, тоже получается порядка 1 000 рублей билет на взрослого", - отмечает Ирина Полевая.

Куда пойти, если во дворце слишком людно

Большой Петергофский дворец — это роскошно, но там всегда толпы. Если вы уже были в Царском Селе, интерьеры могут показаться похожими.

Альтернативы:

Банный корпус. Здесь очень уютно. Можно посмотреть, как мылись цари и как была устроена кухня. Детям обычно нравится больше, чем обычные залы.

Здесь очень уютно. Можно посмотреть, как мылись цари и как была устроена кухня. Детям обычно нравится больше, чем обычные залы. Гроты Большого каскада. Вы пройдете буквально «под фонтанами». Увидите трубы и поймете, как эта махина работает без единого насоса.

Вы пройдете буквально «под фонтанами». Увидите трубы и поймете, как эта махина работает без единого насоса. Парк Александрия. Он находится совсем рядом. Там тихо, мало людей и стоит очаровательный дворец «Коттедж» в готическом стиле.

Ораниенбаум: жемчужина неподалеку

Многие забывают про Ораниенбаум, а зря. Он находится чуть дальше, в Ломоносове. Главный хит там — недавно открытый после реставрации Китайский дворец.

"Сейчас в полную свою красоту и мощь зазвучал Китайский дворец, который отреставрировали, и он действительно является жемчужиной. И всё это тоже относится к музею заповеднику-заповеднику Петергоф. Павильон Катальный горки, тоже совершенно чудесен. Есть ещё Дворец Петра III и Большой Меньшиковский дворец", - отмечает эксперт.

Главное правило: не пытайтесь «поставить галочку» везде. Петергоф любит тех, кто гуляет с удовольствием и никуда не спешит.

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