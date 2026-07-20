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2 щепотки в творог – и сырники воздушнее облака: вкуснее любого десерта

Опубликовано: 20 июля 2026 02:25
 Проверено редакцией
2 щепотки в творог – и сырники воздушнее облака: вкуснее любого десерта
2 щепотки в творог – и сырники воздушнее облака: вкуснее любого десерта
Городовой ру
Какой ингредиент сделает сырники еще вкуснее.

Сырники с кокосовой стружкой — это способ превратить обычный завтрак в маленький праздник вкуса. Знакомая творожная основа приобретает тонкий тропический аромат и приятную слоистую текстуру. Такое блюдо одинаково хорошо подходит для плотного утра и для легкого полдника.

Ингредиенты:

  • Творог – 500 г;
  • Яйцо куриное – 2 шт.;
  • Сахар – 3 ст. ложки;
  • Кокосовая стружка – 2 щепотки;
  • Ванилин – 1 г (на кончике ножа)
  • Мука пшеничная – 3 ст. ложки;
  • Масло растительное – для жарки.

Подготовка теста

В глубокой миске соедините творог, яйца, сахар и ванилин, тщательно разомните массу до однородности. Добавьте муку и кокосовую стружку, затем вымешайте до состояния липкого, но уже собранного комка.

Обязательно оставьте тесто на 15 минут: за это время стружка набухнет, вберет лишнюю влагу, и масса перестанет сильно прилипать к рукам.

Формовка и панировка

Влажными руками разделите тесто на ровные кусочки и скатайте из них объемные заготовки. Чтобы поверхность стала румяной и хрустящей, обильно обваляйте каждую в муке перед отправкой на сковороду. Не делайте сырники плоскими — чем выше бортик, тем пышнее будет готовое изделие.

Как жарить сырники

Разогрейте сковороду с растительным маслом, но не допускайте дыма. Выложите сырники и обжаривайте на среднем огне до золотистого низа без крышки. Переверните и дождитесь румянца второй стороны, после чего убавьте огонь до минимума, накройте крышкой и томите 3–4 минуты. Это гарантирует, что середина полностью пропечется, а корочка не подгорит.

Вывод

Секрет идеальных сырников — в балансе влаги и огня. Дайте тесту отдохнуть, не экономьте на панировке и всегда доготавливайте блюдо под крышкой. Тогда результат будет стабильно нежным и ароматным.

Личный опыт

Автор «Городового» Алина Владимирова долго боролась с тем, что сырники растекались на сковороде. Однажды она просто забыла тесто на столе на 20 минут, и оно чудом собралось. Теперь Алина всегда даю стружке набухнуть, и сырники выходят высокими даже на следующий день — остаются мягкими в холодном виде.

Ранее "Городовой" рассказывал, как приготовить шикарные котлеты.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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