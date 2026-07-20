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Депутаты Госдумы напомнили об обязанности УК менять коммуникации в квартирах жильцов бесплатно

Опубликовано: 20 июля 2026 20:23
 Проверено редакцией
Городовой ру
Депутаты Госдумы напомнили об обязанности УК менять коммуникации в квартирах жильцов бесплатно
фото legion-media
Когда батарею должна менять управляющая компания

Не все поломки в квартире жилец обязан чинить за свой счёт — и это частый повод для споров с управляющей компанией. Особенно остро вопрос встаёт с радиаторами: потекла батарея, а в УК говорят «это ваше имущество, платите сами».

На деле всё не так однозначно: многое зависит от конструкции системы отопления. Об этом сообщает "Парламентская газета" (18+).

Что говорит закон: где граница «моё» и «общее»

Ключевой критерий — наличие запорной арматуры. Если на радиаторе нет кранов или вентилей, позволяющих отключить его без остановки всего стояка, прибор считается частью общедомовой системы. В этом случае его содержание и замена — зона ответственности управляющей компании.

Эту позицию подтверждает решение Верховного суда РФ от 2009 года, и суды до сих пор на него ссылаются. При этом не требуется никакого решения общего собрания собственников: УК обязана поддерживать общее имущество в исправном состоянии — это базовая функция, уже включённая в ежемесячную плату.

На что ориентироваться жильцам:

  • проверьте, есть ли на батарее краны или вентили — их отсутствие делает радиатор общедомовым имуществом;
  • при протечке или признаках износа сразу фиксируйте проблему: фото, акт осмотра, заявка в УК;
  • помните: если есть угроза прорыва и затопления соседей, УК обязана действовать незамедлительно.

Мнение россиян

«У нас в доме батарея текла полгода, УК тянула. Только когда пригрозили судом и сослались на решение ВС, всё сделали за неделю».

«Думала, раз батарея в квартире — моя забота. Оказалось, без кранов это общее имущество. Хорошо, что вовремя узнала».

«Главное — не подписывать акты, где вину пытаются повесить на жильца. Надо сразу требовать осмотра и фиксации состояния».

Вывод

Замена радиатора — не всегда расходы жильца: если на приборе нет запорной арматуры, обязанность лежит на управляющей компании. Важно вовремя зафиксировать проблему и опираться на нормы содержания общего имущества. Грамотный подход помогает избежать лишних трат и защищает права собственников.

Ранее «Городовой» рассказывал, как платить за электричество на 20% меньше.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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