На что смотреть в первую очередь, чтобы не переплачивать
Работы завершились раньше, чем планировалось.
Губернатор Александр Беглов рассказал, зачем снегоуборочная техника летом выходит на улицы Северной столицы.
Петербург и Ленобласть продолжают готовиться к зиме летом.
Важные изменения при подаче показаний счетчиков.
Что стоит за этим предложением и как его воспринимают россияне
Когда требование законно, а когда его можно оспорить
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Когда батарею должна менять управляющая компания
Подать заявление на субсидию можно через портал «Госуслуги.
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Петербуржцам рассказали, как проверяют воду в их кранах.
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Квитанции за коммуналку больше не будут приходить как раньше.
Кто под ударом и что делать, чтобы не попасть под штраф
В России вступают в силу новые меры контроля квартир.
С начала июля россиян ждут изменения в порядке передачи показаний счётчиков воды.