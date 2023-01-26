От навязанных услуг можно отказаться.
Трюк можно повторить и с другими приборами.
Управляющим компаниям это на руку.
Срочно исправляйте ситуацию.
Не все знают, что им положены субсидии.
Часть из них вовсе необязательна.
Жить при свечах не придется.
У нас для вас плохие новости.
Теперь она не думает о безумных расходах.
Коснется всех категорий граждан.
Изменения коснутся каждого.
Придется раскошелиться.
Вы о них точно не знали.
Жить при свечах необязательно.
Все можно решить.
Тепло в помещении вам должны обеспечить.
Изменения позволят сильно сэкономить.
Нововведение вызвало немало вопросов.
Проверьте, всю ли технику вы используйте правильно.
Изменения касаются жителей многоквартирных домов.