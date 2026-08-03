Водопровод длиной с целый проспект: Васильевский остров получил мощную «подпитку» без лишних раскопок

Работы завершились раньше, чем планировалось.

Масштабная стройка водопровода в западной части района Васильевского острова, которую должны были закончить только к концу 2027 года, уже завершена.

Строители сработали на опережение и сдали объект на год раньше срока, сообщили в Смольном.

Зачем это было нужно?

Васильевский остров активно растет, особенно его намывные территории. Старые трубы просто не рассчитаны на такое количество новых домов и жителей.

Новый водопровод — это гарантия того, что вода в кранах будет всегда, а напор не пропадет в самый неподходящий момент.

Сейчас стабильную воду получили 200 тысяч человек. Но дело не только в квартирах. От этих труб зависит работа Василеостровской ТЭЦ.

Если на станции не будет воды, весь район может остаться без света и тепла. Теперь эта угроза снята.

Где копали и сколько проложили?

Всего обновили 11 километров сетей. Для сравнения: это как пройти пешком весь проспект Обуховской Обороны от начала до конца.

Основные работы шли на ключевых точках:

Наличная улица;

Большой проспект;

Детская улица;

Кронверкская набережная.

Больше половины труб проложили с нуля там, где их раньше не было. Остальное — капитально отремонтировали.

Космические технологии под землей

Интересный момент: чтобы заменить трубы под дном рек и каналов, строителям не пришлось перекапывать всё вокруг. Они использовали метод «чулка» (санации).

В старую трубу под давлением заталкивают специальный мягкий рукав. Потом его обрабатывают горячей водой, он твердеет и превращается в сверхпрочный пластик.

Получается «труба в трубе», которая прослужит десятки лет. А там, где клали новые трубы, использовали современный высокопрочный чугун — он не боится ржавчины и петербургских морозов.

Не только Васильевский

Петербург сейчас вообще переживает «коммунальный апгрейд». Водоканал отчитался, что с начала года в городе подключили к сетям почти 180 новых объектов.

В Красногвардейском районе досрочно закончили работы на Заневском проспекте.

Новые трубы подвели к 13 школам и 4 поликлиникам в разных районах (включая Парголово и Кубинскую улицу).

Обновили системы в Московском районе и связали новыми сетями Петергоф с Ломоносовом.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург станет городом электрокаров и новых трасс к 2030 году.