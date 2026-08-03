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Без бензина и лишних споров: Петербург станет городом электрокаров и новых трасс к 2030 году

Опубликовано: 3 августа 2026 11:59
 Проверено редакцией
Без бензина и лишних споров: Петербург станет городом электрокаров и новых трасс к 2030 году
Без бензина и лишних споров: Петербург станет городом электрокаров и новых трасс к 2030 году
Global Look Press / Maksim Konstantinov
В В Петербурге большинство автобусов уже работают на газомоторном топливе.

Наш город ждет большая транспортная «перестройка». Губернатор Александр Беглов в беседе с ТАСС поделился планами на ближайшие годы.

Такси переходят на газ и ток

К 2030 году привычные такси с бензиновыми двигателями должны уйти в прошлое. Их заменят машины на газе и электрокары.

Пугать водителей штрафами и запретами не планируют. Власти хотят сделать так, чтобы пересаживаться на «зеленый» транспорт было тупо выгодно. Как это сработает?

  • Льготы и бонусы. Владельцам таксопарков предложат субсидии и налоговые послабления.
  • Проверенная схема. С автобусами уже получилось: сейчас 70% городского парка ездит на газе. Это дешевле и меньше загрязняет воздух.
  • Помощь обычным людям. Город думает, как помочь петербуржцам покупать электромобили. Например, в Петербурге уже действует отмена транспортного налога для владельцев авто на токе (мощностью до 150 л.с.).

Власти планируют перевести на экологичное топливо и владельцев судов и коммунальную технику.

Где заправляться и как ездить?

Одной экологии мало, нужны дороги. К 2030 году Смольный обещает серьезно обновить транспортную сеть:

  1. Новые трассы. Строительство вылетных магистралей, чтобы город меньше стоял в пробках.
  2. Метро. Продолжение стройки новых станций (ждем и надеемся).
  3. Газовые заправки. Сеть АГНКС (газовых станций) продолжает расширяться. Государство даже сейчас готово оплачивать до половины стоимости перевода вашего авто на газ.

Москва vs Петербург: хватит ссориться

Многих зацепили слова губернатора о конкуренции с Москвой. Беглов уверен: вражда между двумя столицами — это просто миф.

У каждого города своя роль. Москва — деловой центр, Петербург — имперская столица. По словам губернатора, он отлично ладит с Сергеем Собяниным, они обмениваются опытом и помогают друг другу.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему губерноатор никогда не уедет из Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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