Без бензина и лишних споров: Петербург станет городом электрокаров и новых трасс к 2030 году

Наш город ждет большая транспортная «перестройка». Губернатор Александр Беглов в беседе с ТАСС поделился планами на ближайшие годы.
Такси переходят на газ и ток
К 2030 году привычные такси с бензиновыми двигателями должны уйти в прошлое. Их заменят машины на газе и электрокары.
Пугать водителей штрафами и запретами не планируют. Власти хотят сделать так, чтобы пересаживаться на «зеленый» транспорт было тупо выгодно. Как это сработает?
- Льготы и бонусы. Владельцам таксопарков предложат субсидии и налоговые послабления.
- Проверенная схема. С автобусами уже получилось: сейчас 70% городского парка ездит на газе. Это дешевле и меньше загрязняет воздух.
- Помощь обычным людям. Город думает, как помочь петербуржцам покупать электромобили. Например, в Петербурге уже действует отмена транспортного налога для владельцев авто на токе (мощностью до 150 л.с.).
Власти планируют перевести на экологичное топливо и владельцев судов и коммунальную технику.
Где заправляться и как ездить?
Одной экологии мало, нужны дороги. К 2030 году Смольный обещает серьезно обновить транспортную сеть:
- Новые трассы. Строительство вылетных магистралей, чтобы город меньше стоял в пробках.
- Метро. Продолжение стройки новых станций (ждем и надеемся).
- Газовые заправки. Сеть АГНКС (газовых станций) продолжает расширяться. Государство даже сейчас готово оплачивать до половины стоимости перевода вашего авто на газ.
Москва vs Петербург: хватит ссориться
Многих зацепили слова губернатора о конкуренции с Москвой. Беглов уверен: вражда между двумя столицами — это просто миф.
У каждого города своя роль. Москва — деловой центр, Петербург — имперская столица. По словам губернатора, он отлично ладит с Сергеем Собяниным, они обмениваются опытом и помогают друг другу.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему губерноатор никогда не уедет из Петербурга.