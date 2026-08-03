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Беру кирпич – и домашний "кондей" готов: охладит комнату на 10 градусов за полчаса – эффект продолжительный

Опубликовано: 3 августа 2026 11:07
 Проверено редакцией
Беру кирпич – и домашний "кондей" готов: охладит комнату на 10 градусов за полчаса – эффект продолжительный
Беру кирпич – и домашний "кондей" готов: охладит комнату на 10 градусов за полчаса – эффект продолжительный
Городовой ру
Как быстро охладить дом

Жаркая погода, установившаяся в большинстве регионов, сохраняется. Асфальт плавится под полуденным солнцем, и многие мечтают оказаться на Северном полюсе хотя бы ненадолго. Если у вас дома есть кондиционер – это хорошо, но что делать при его отсутствии?

В этом случае может помочь совет, которым поделилась корреспондент «5 канала» Юлия Федорова.

Интернет предлагает множество рекомендаций по охлаждению дома в жаркую погоду. Используются мокрые простыни и полотенца, емкости со льдом, а также комнатные растения, расставленные по всему дому. К сожалению, все эти меры носят временный характер и приносят облегчение всего на несколько часов.

Кирпич в помощь

Федорова объяснила, как с помощью вентилятора и кирпича создать домашний кондиционер, который не только охладит помещение за полчаса, но и обеспечит длительное ощущение прохлады.

Почему это работает

Секрет заключается в способности кирпича быстро впитывать влагу и затем медленно ее отдавать. Возьмите поддон, налейте в него холодную воду и поместите туда кирпич. Затем включите рядом с ним вентилятор.

Кирпич будет абсорбировать влагу, а вентилятор обеспечивать приятное охлаждение.

Ранее мы рассказали, как почистить печь от сажи и нагара.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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