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Почему бегство от бурого медведя — не плохая, а заведомо провальная идея

Опубликовано: 3 августа 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Почему бегство от бурого медведя — не плохая, а заведомо провальная идея
фото legion-media
Главные мифы и простые правила, которые реально помогают

Сезон гона заставляет бурых медведей выходить ближе к людям — такие случаи фиксируют на Сахалине, Курилах, в Приморье. Встреча с хищником пугает, а паника толкает на действия, которые только усиливают опасность.

Чего точно не стоит делать при встрече с медведем

Вот типичные ошибки, из-за которых ситуация становится критичной:

  • пытаться убежать — медведь развивает скорость до 50 км/ч и легко преследует добычу несколько километров;
  • смотреть зверю прямо в глаза — прямой взгляд он считывает как вызов и может броситься;
  • лезть на дерево или нырять в воду — молодые медведи отлично лазают, а взрослые уверенно плавают даже на большие расстояния;
  • рассчитывать на «чтение эмоций» по морде — у медведя нет привычной человеку мимики, сигналы он подаёт ушами, позой и положением тела.

Вывод

При встрече с медведем самое важное — не провоцировать и не убегать, подчеркивает автор канала "Приключения натуралиста" (18+). Спокойная поза, боковой взгляд и отсутствие резких движений снижают риск нападения. Помните: даже агрессивный выпад зверя нередко оказывается проверкой, а не настоящей атакой.

Ранее «Городовой» рассказывал, чем заняться в Плёсе - составлен маршрут для туристов.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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