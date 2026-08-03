Почему бегство от бурого медведя — не плохая, а заведомо провальная идея

Сезон гона заставляет бурых медведей выходить ближе к людям — такие случаи фиксируют на Сахалине, Курилах, в Приморье. Встреча с хищником пугает, а паника толкает на действия, которые только усиливают опасность.
Чего точно не стоит делать при встрече с медведем
Вот типичные ошибки, из-за которых ситуация становится критичной:
- пытаться убежать — медведь развивает скорость до 50 км/ч и легко преследует добычу несколько километров;
- смотреть зверю прямо в глаза — прямой взгляд он считывает как вызов и может броситься;
- лезть на дерево или нырять в воду — молодые медведи отлично лазают, а взрослые уверенно плавают даже на большие расстояния;
- рассчитывать на «чтение эмоций» по морде — у медведя нет привычной человеку мимики, сигналы он подаёт ушами, позой и положением тела.
Вывод
При встрече с медведем самое важное — не провоцировать и не убегать, подчеркивает автор канала "Приключения натуралиста" (18+). Спокойная поза, боковой взгляд и отсутствие резких движений снижают риск нападения. Помните: даже агрессивный выпад зверя нередко оказывается проверкой, а не настоящей атакой.
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