Маринуем лисички по-умному: как можжевельник и капля масла превращают обычную закатку в деликатес

Шеф-повар поделился секретами правильной мариновки.

Лисички — это «лесное золото». Они почти никогда не бывают червивыми благодаря особому веществу хиноманнозе. А еще они отлично держат форму и задорно хрустят после маринования.

Шеф-повар Иван Кудряшов дал "Городовому" идеальный рецепт заготовки лисичек на зиму.

Что подготовить (на 1 кг грибов)

Для маринада возьмите 1 литр воды, по 30 грамм соли и сахара. Из специй нам понадобятся:

5 горошин душистого перца и 2 лавровых листа;

4 г дроблёного чёрного перца (именно дроблёный даст больше аромата);

6 ягод можжевельника — это секретный ингредиент для «лесного» духа;

Чеснок (целая головка) и одна крупная луковица.

Для консервации: 30–50 мл яблочного уксуса и 80 мл оливкового масла.

Шаг 1. Моем и режем

Сначала залейте лисички водой на час. Это нужно, чтобы песок и хвоя сами отклеились от грибов.

"Лисички замочили на часик, чтобы весь песок, листва отстала и потом чистые грибы режем, если крупные, мелкие - оставляем. Главное, чтоб они были одного размера", - отмечает эксперт.

Шаг 2. Варим маринад

В кастрюлю с водой засыпаем соль, сахар и все сухие специи. Доводим до кипения. Как только запузырилось — кидаем в воду грибы, очищенные зубчики чеснока и вливаем уксус.

Варим всё вместе недолго. Хватит 5–10 минут. Если переварить, лисички станут слишком мягкими, а нам нужен хруст.

"За 2—3 минуты до конца добавляем нарезанный полукольцами лук. Раньше не стоит, будет труха. Можно даже положить просто в сваренные уже грибы", - советует шеф-повар.

Шаг 3. Раскладываем по банкам

Разложите горячие грибы в стерилизованные банки. Внимание: сразу крышки не закручивайте! Просто накройте их сверху и оставьте на столе до полного остывания.

Шаг 4. Секретный масляный «затвор»

Когда грибы в банках остыли, налейте сверху слой масла. Масло здесь работает как клапан. Оно не пускает воздух внутрь, а значит, грибы не будут окисляться и дольше простоят.

Вот теперь можно плотно закручивать или закатывать.

Как хранить и подавать

Такие грибы любят холод. Идеально — погреб или полка в холодильнике (где температура не выше +8°C).

Полезный совет: Лисички богаты витаминами А и D. Чтобы они лучше усваивались, грибы всегда стоит подавать с каплей жира (маслом или сметаной).

Перед подачей на стол можно добавить свежего укропа — вкус будет просто улетный! Приятного аппетита!

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