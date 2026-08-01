Маринуем лисички по-умному: как можжевельник и капля масла превращают обычную закатку в деликатес

Лисички — это «лесное золото». Они почти никогда не бывают червивыми благодаря особому веществу хиноманнозе. А еще они отлично держат форму и задорно хрустят после маринования.
Шеф-повар Иван Кудряшов дал "Городовому" идеальный рецепт заготовки лисичек на зиму.
Что подготовить (на 1 кг грибов)
Для маринада возьмите 1 литр воды, по 30 грамм соли и сахара. Из специй нам понадобятся:
- 5 горошин душистого перца и 2 лавровых листа;
- 4 г дроблёного чёрного перца (именно дроблёный даст больше аромата);
- 6 ягод можжевельника — это секретный ингредиент для «лесного» духа;
- Чеснок (целая головка) и одна крупная луковица.
Для консервации: 30–50 мл яблочного уксуса и 80 мл оливкового масла.
Шаг 1. Моем и режем
Сначала залейте лисички водой на час. Это нужно, чтобы песок и хвоя сами отклеились от грибов.
"Лисички замочили на часик, чтобы весь песок, листва отстала и потом чистые грибы режем, если крупные, мелкие - оставляем. Главное, чтоб они были одного размера", - отмечает эксперт.
Шаг 2. Варим маринад
В кастрюлю с водой засыпаем соль, сахар и все сухие специи. Доводим до кипения. Как только запузырилось — кидаем в воду грибы, очищенные зубчики чеснока и вливаем уксус.
Варим всё вместе недолго. Хватит 5–10 минут. Если переварить, лисички станут слишком мягкими, а нам нужен хруст.
"За 2—3 минуты до конца добавляем нарезанный полукольцами лук. Раньше не стоит, будет труха. Можно даже положить просто в сваренные уже грибы", - советует шеф-повар.
Шаг 3. Раскладываем по банкам
Разложите горячие грибы в стерилизованные банки. Внимание: сразу крышки не закручивайте! Просто накройте их сверху и оставьте на столе до полного остывания.
Шаг 4. Секретный масляный «затвор»
Когда грибы в банках остыли, налейте сверху слой масла. Масло здесь работает как клапан. Оно не пускает воздух внутрь, а значит, грибы не будут окисляться и дольше простоят.
Вот теперь можно плотно закручивать или закатывать.
Как хранить и подавать
Такие грибы любят холод. Идеально — погреб или полка в холодильнике (где температура не выше +8°C).
Полезный совет: Лисички богаты витаминами А и D. Чтобы они лучше усваивались, грибы всегда стоит подавать с каплей жира (маслом или сметаной).
Перед подачей на стол можно добавить свежего укропа — вкус будет просто улетный! Приятного аппетита!
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