Почему эти дома строили только в Санкт-Петербурге — архитектурный феномен, который не повторили в других городах

Чем эти здания примечательны, какие у них плюсы и минусы, и стоит ли рассматривать такую квартиру для жизни

Хотите почувствовать особый колорит Петербурга? Присмотритесь к домам серии ЛГ 600 — их в народе зовут «домами‑кораблями», и больше нигде в мире таких не строили.

Чем «корабли» отличаются от других панелек

Вот главные особенности этой серии:

фасад напоминает лайнер с рядами «кают»‑квартир — в советское время это выглядело эффектно и современно;

удачное расположение — многие дома стоят рядом с метро, что делает район удобным для ежедневных поездок;

маленькие кухни и странное мини‑окно с подоконником на уровне груди — из‑за этого за обедом видно не улицу, а стену;

узкие коридоры, слабая шумоизоляция и промерзающие блочные фасады — эти недостатки ощутимо портят комфорт;

в домах есть лифты и мусоропроводы — для типовой застройки тех лет это было плюсом.

Стоит ли покупать квартиру в «корабле»

Если хочется жить недалеко от метро и бюджет ограничен, такая квартира может стать неплохим вариантом. Но важно понимать: романтика спального района идёт рука об руку с бытовыми неудобствами. Перед покупкой стоит лично осмотреть квартиру, оценить состояние коммуникаций и подумать, готовы ли мириться с особенностями планировки.

Вывод

«Дома‑корабли» — это часть городского пейзажа Петербурга и своеобразный памятник эпохе массового строительства. У них есть свои плюсы — прежде всего локация и цена, — но и минусов хватает. Решение о покупке стоит принимать осознанно, взвесив все за и против, отмечает автор канала "Миша Кирсанов" (18+).

Личный опыт

Однажды гуляла по спальному району Питера и долго разглядывала такой «корабль» — в нём чувствовалась своя атмосфера. Потом зашла в гости к знакомым, живущим в квартире этой серии: сразу бросились в глаза крошечная кухня и окно «под потолком». Поняла, что романтика романтикой, а для комфортной жизни нужно больше пространства и уюта. С тех пор, когда слышу про «корабли», вспоминаю тот вечер и думаю: каждому своё, но смотреть надо внимательно.

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