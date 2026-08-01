Вот как подкармливаю малину в августе — и собираю 10 кг с каждого куста, ягоды крупные, сладкие, как мёд

В августе малина закладывает основу будущего урожая, поэтому подкормка в этот период обязательна. В начале месяца допустим азот, во второй половине — только калий и фосфор, чтобы побеги успели вызреть и перезимовать.

Многие садоводы считают, что после сбора ягод заботы о малине заканчиваются. Но это заблуждение. Именно в августе закладывается основа будущего урожая. В этот период растение одновременно решает несколько задач: наращивает молодую поросль, закладывает плодовые почки и активно развивает корневую систему. Если не поддержать малину сейчас, следующий сезон может разочаровать, пишет автор блога "В саду у Валентинки".

Почему август — ключевой месяц для питания малины

После плодоношения малина не уходит в покой, а продолжает работать. Молодые побеги текущего года, которые дадут урожай в следующем сезоне, нуждаются в питании для роста и вызревания. Параллельно закладываются плодовые почки — основа будущих ягод. И наконец, у малины начинается второй пик роста корней. Все эти процессы требуют ресурсов, и почва после плодоношения уже сильно истощена.

Игнорирование августовских подкормок — одна из главных ошибок. Растение, лишённое питания, не сможет сформировать крепкие побеги и заложить достаточное количество плодовых почек.

Какие элементы нужны малине в августе

Малине в этот период нужен полный комплекс питания, но с разной пропорцией в зависимости от времени месяца.

Азот — основа роста надземной части. В начале августа он ещё актуален, особенно если побеги растут медленно. Но к концу месяца его долю снижают, чтобы не провоцировать затяжной рост, который помешает вызреванию.

Калий — главный элемент августа. Он укрепляет клеточные стенки, повышает морозостойкость, помогает побегам вызревать и закладывать плодовые почки.

Фосфор — важен для роста корней и толщины побегов. Участвует в энергетическом обмене.

Кальций — вместе с калием укрепляет ткани, повышает устойчивость к засухе и морозам.

Чем подкормить малину в августе

В первой половине августа можно внести комплексное удобрение с равным соотношением азота, фосфора и калия (1:1:1). Если побеги слабые и бледные, добавление азота оправдано. Но во второй половине месяца и ближе к сентябрю азот сокращают или исключают полностью, чтобы не затягивать вегетацию.

В конце августа — начале сентября малине нужны:

Сульфат калия — источник калия без азота.

Монофосфат калия — фосфор и калий в одной подкормке.

Калимагнезия — калий и магний для укрепления тканей.

Борофоска — для восполнения бора и кальция.

Если азот всё же требуется (при явном отставании в росте), используют калийную селитру — она содержит и калий, и азот. Но только при условии, что осень будет тёплой и длинной.

Чего делать не стоит

Не торопитесь вырезать отплодоносившие побеги до окончания сокодвижения. Они продолжают работать: накопленные за лето питательные вещества постепенно спускаются к корням и передаются молодой поросли. Ранняя обрезка не только травмирует растение, но и лишает его ценного резерва.

Личный опыт автора

Раньше я оставляла малину без подкормки в августе, думая, что после сбора ягод можно расслабиться. Урожай на следующий год был скудным, побеги — тонкими и слабыми. Теперь всегда вношу калий и фосфор в конце лета, и малина благодарит меня крупными сладкими ягодами.

Вывод

Августовская подкормка малины — это не рекомендация, а необходимость. От неё зависит, насколько крепкими будут побеги, сколько плодовых почек заложится и как растение перезимует. Главное правило: в первой половине месяца допустим азот, во второй — только калий и фосфор.

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