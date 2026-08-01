Железный Сантос и подавленный Энрике: бразильский десант «Зенита» готовится к высадке в Оренбурге

Семак рассказал о состоянии футболистов после ЧМ.

Болельщики «Зенита» могут выдохнуть. Главный тренер Сергей Семак подтвердил: лидеры команды Дуглас Сантос и Луис Энрике возвращаются в строй.

Оба футболиста попадут в заявку на ближайший матч против «Оренбурга». Несмотря на то что оба игрока в строю, их состояние сильно отличается.

Разное настроение после мундиаля

Семак честно признался, что игроки набирают форму по-разному. Главная проблема — не физика, а «голова».

Дуглас Сантос восстанавливается быстрее. Он опытный боец и капитан, его эмоциональное состояние в норме.

восстанавливается быстрее. Он опытный боец и капитан, его эмоциональное состояние в норме. Луис Энрике пока буксует. Молодой вингер явно рассчитывал на другой исход чемпионата мира, и его психологическое состояние оставляет желать лучшего.

"В общем, различия есть, но играть готовы оба", - сказал тренер в беседе с «Матч ТВ».

Провал Бразилии и личные обиды

Напомним, что это лето стало для бразильцев настоящим кошмаром. Сборная Бразилии, которую всегда считают фаворитом, сенсационно вылетела уже в 1/8 финала.

Обидчиком выступила крепкая сборная Норвегии, обыгравшая «селесао» со счётом 2:1.

Чего ждать от игры с «Оренбургом»?

Матчи с «Оренбургом» для «Зенита» редко бывают легкой прогулкой. Это команда с характером, которая умеет кусаться.

Петербуржцам очень нужны очки во втором туре, чтобы сразу захватить лидерство в таблице.

Посмотрим, смогут ли бразильцы переключиться с мировых баталий на российскую премьер-лигу. Прямо сейчас «Зениту» как никогда нужна их помощь.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Зенит» нашел замену Барриосу.