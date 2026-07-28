6 миллионов евро и российский паспорт: «Зенит» нашел замену Барриосу

В петербургском футболе намечается большая «стирка». Главная новость последних дней: «Зенит» может продать своего опорника Вильмара Барриоса.
На его место уже присмотрели молодого таланта из «Локомотива» — Артема Карпукаса, сказал инсайдер Иван Карпов, сообщает Sport24.
Почему Барриос стал не нужен?
Вильмар Барриос долгие годы был «мотором» и «выжижигателем» в центре поля. Но, по информации инсайдера Ивана Карпова, Сергей Семак начал в нем сомневаться.
Главных причин три:
- Скорость. Тренеры считают, что колумбиец стал медленнее и уже не так эффективно перекрывает зоны.
- Возраст и деньги. Осенью Вильмару стукнет 31 год (в тексте инсайдера упоминалось 33, но фактически ему будет 31 — однако для футбола это уже солидно). При этом зарплата у него одна из самых высоких в клубе.
- Смена курса. «Зенит» хочет омолодить состав и сделать его более «российским».
Кто такой Артем Карпукас?
На замену Барриосу зовут 22-летнего Артема Карпукаса из «Локомотива». Это один из самых перспективных опорников страны.
Сделка может обойтись «Зениту» в 6 миллионов евро плюс бонусы.
Почему выбрали именно его? Всё просто: Артем молод, цепок и, самое главное, у него есть российский паспорт. В условиях лимита на легионеров такой игрок — на вес золота.
Парадокс ситуации
Самое странное в этой истории — статистика. В прошлом чемпионском сезоне Барриос отыграл все 30 матчей. Он буквально не уходил с поля.
Да и сам футболист совсем недавно клялся в верности клубу, заявляя, что хочет остаться в Петербурге еще на много лет.
Если трансфер состоится, это будет конец целой эпохи. Барриос был символом надежности «Зенита». С другой стороны, Карпукас — это вложение в будущее.
Болельщикам остается только ждать: решится ли Семак окончательно убрать своего главного «гладиатора» ради молодого железнодорожника.
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