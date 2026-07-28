Городовой / Новости Петербурга / 6 миллионов евро и российский паспорт: «Зенит» нашел замену Барриосу
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тайник в почках мышей: как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских Новости Петербурга
Готовлю домашний майонез за 5 минут — быстрее, чем сходить в магазин Полезное
Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа Новости Петербурга
Градус пойдет на взлет: за три дня Петербург прогреется до +28 под куполом балтийского антициклона Новости Петербурга
Никаких пауков в доме: как быстро избавиться от названных гостей – народные методы Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

6 миллионов евро и российский паспорт: «Зенит» нашел замену Барриосу

Опубликовано: 28 июля 2026 13:39
 Проверено редакцией
6 миллионов евро и российский паспорт: «Зенит» нашел замену Барриосу
6 миллионов евро и российский паспорт: «Зенит» нашел замену Барриосу
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Барриос в прошлом сезоне сыграл во всех матчах "Зенита". 

В петербургском футболе намечается большая «стирка». Главная новость последних дней: «Зенит» может продать своего опорника Вильмара Барриоса.

На его место уже присмотрели молодого таланта из «Локомотива» — Артема Карпукаса, сказал инсайдер Иван Карпов, сообщает Sport24.

Почему Барриос стал не нужен?

Вильмар Барриос долгие годы был «мотором» и «выжижигателем» в центре поля. Но, по информации инсайдера Ивана Карпова, Сергей Семак начал в нем сомневаться.

Главных причин три:

  1. Скорость. Тренеры считают, что колумбиец стал медленнее и уже не так эффективно перекрывает зоны.
  2. Возраст и деньги. Осенью Вильмару стукнет 31 год (в тексте инсайдера упоминалось 33, но фактически ему будет 31 — однако для футбола это уже солидно). При этом зарплата у него одна из самых высоких в клубе.
  3. Смена курса. «Зенит» хочет омолодить состав и сделать его более «российским».

Кто такой Артем Карпукас?

На замену Барриосу зовут 22-летнего Артема Карпукаса из «Локомотива». Это один из самых перспективных опорников страны.

Сделка может обойтись «Зениту» в 6 миллионов евро плюс бонусы.

Почему выбрали именно его? Всё просто: Артем молод, цепок и, самое главное, у него есть российский паспорт. В условиях лимита на легионеров такой игрок — на вес золота.

Парадокс ситуации

Самое странное в этой истории — статистика. В прошлом чемпионском сезоне Барриос отыграл все 30 матчей. Он буквально не уходил с поля.

Да и сам футболист совсем недавно клялся в верности клубу, заявляя, что хочет остаться в Петербурге еще на много лет.

Если трансфер состоится, это будет конец целой эпохи. Барриос был символом надежности «Зенита». С другой стороны, Карпукас — это вложение в будущее.

Болельщикам остается только ждать: решится ли Семак окончательно убрать своего главного «гладиатора» ради молодого железнодорожника.

Ранее «Городовой» рассказывал, в каком состоянии «Зенит» выходит на защиту титула.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью