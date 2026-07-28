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9 правил, как носить украшения после 60 лет, чтобы выглядеть стильно

Опубликовано: 28 июля 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
9 правил, как носить украшения после 60 лет, чтобы выглядеть стильно
фото legion-media
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Украшения хранят в себе целую историю — в каждой шкатулке лежат не просто вещи, а воспоминания: подарки, сувениры, семейные реликвии. Но когда собираешь образ, эмоции нередко затмевают здравый смысл — и вместо стильного акцента получается диссонанс.

На что смотреть при выборе украшений

Чтобы украшение работало на образ, а не против него, стоит держать в голове несколько простых ориентиров:

  • размер должен быть сбалансированным: мелкие детали теряются, крупные — перегружают, лучше искать «золотую середину» под черты лица и комплекцию;
  • украшение должно дружить с вырезом: V‑образный вырез удачно смотрится с удлинённым кулоном, а круглое ожерелье можно «обыграть», надев поверх воротника;
  • не стоит гнаться за полными комплектами: сегодня гармоничный образ строят на сочетании разных фактур, металлов и оттенков — это выглядит современнее и индивидуальнее.

Практические приёмы для стильного образа

Вместо обилия деталей лучше сделать ставку на 2–3 акцента: правило «снять последнее, что надела» реально выручает. Качественное, но лаконичное украшение (например, одна нить жемчуга) смотрится выигрышнее целой россыпи безделушек.

Цветные камни стоит подбирать в тон природной палитре: янтарь удачно ложится на тёплый цветотип, бирюза — на холодный. При этом кричащие неоновые оттенки лучше обходить стороной — они могут подчёркивать возрастные нюансы. Об этом сообщает автор канала "Lady'Style" (18+).

Классика остаётся в ходу, но её тоже можно осовременить: например, выбрать барочный жемчуг вместо идеально круглого. А если хочется обновить коллекцию — начните с серёг: они оживляют взгляд и мягко корректируют пропорции лица.

Вывод

Удачное украшение — это не про количество и не про ностальгию, а про уместность и баланс. Грамотно подобранный аксессуар делает образ собранным и добавляет уверенности, а продуманный подход помогает избежать типичных ошибок. Главное — не следовать шаблонам, а опираться на свою внешность и стиль.

Ранее «Городовой» рассказывал, как на Руси избавлялись от седины без всякой химии.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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