6 из 20: почему Роспотребнадзор «забраковал» почти все пляжи области и за что четверых туристов уже наказали рублем

Четыре нарушителя получили штрафы.

Лето в разгаре, и всех тянет к воде. Но обычная поездка на озеро может закончиться не только загаром, но и протоколом.

В Ленинградской области спасатели уже начали выписывать штрафы любителям «дикого» отдыха. Рассказываем, как искупаться без вреда для кошелька и здоровья.

Штраф за заплыв — это реальность

Недавно в области четверо туристов уже поплатились за игнорирование правил, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На них составили протоколы за купание в неположенных местах. Суммы штрафов по местным законам обычно составляют от 500 до 1000 рублей. Вроде бы немного, но приятного мало.

Спасатели подчеркивают: такие рейды — не вредность, а попытка снизить печальную статистику. Большинство трагедий происходит именно там, где «купаться запрещено».

Где вода действительно чистая?

В этом году сложилась странная ситуация. Губернатор и МЧС подготовили 20 оборудованных пляжей. Там есть спасатели, а дно очищено от стекол и коряг.

Но вот Роспотребнадзор на сегодня одобрил всего 6 мест.

Интересно, что все безопасные пляжи находятся в одном районе — Приозерском. Если хотите плавать без риска подхватить инфекцию, выбирайте эти озера:

Ратное;

Снетковское;

Мичуринское;

Петровское;

Раздолинское;

Река Бурная.

Вода в этих местах прошла проверку на бактерии, паразитов и химию. Остальные 14 «официальных» пляжей хороши для того, чтобы загорать, но лезть в воду там пока не советуют.

Почему Ладога и Залив «в бане»?

Многих удивляет, что в списке безопасных мест нет Финского залива или Ладожского озера. Причина проста: это огромные водоемы, куда стекаются стоки со всего региона.

Часто пробы воды там показывают превышение норм по кишечной палочке. К тому же, в больших водоемах коварные течения и непредсказуемое дно.

Реки Волхов, Вуокса и Плюсса в этом году тоже признаны небезопасными для купания.

Как опознать «правильный» пляж?

Если вы приехали на берег, посмотрите по сторонам. Хороший пляж — это не просто песок. На нем должны быть:

Спасательный пост. Лодка, круги и люди в жилетах. Буйки. Граница, за которую нельзя заплывать. Стенд с информацией. Температура воды, воздуха и результаты проверок. Мусорные баки. Если их нет, пляж точно «дикий».

Итог: Хотите искупаться по правилам — держите курс на Приозерский район. В остальных местах лучше ограничиться пикником на берегу. Берегите себя!

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