Городовой / Новости Петербурга / 6 из 20: почему Роспотребнадзор «забраковал» почти все пляжи области и за что четверых туристов уже наказали рублем
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тайник в почках мышей: как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских Новости Петербурга
Готовлю домашний майонез за 5 минут — быстрее, чем сходить в магазин Полезное
Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа Новости Петербурга
Градус пойдет на взлет: за три дня Петербург прогреется до +28 под куполом балтийского антициклона Новости Петербурга
Никаких пауков в доме: как быстро избавиться от названных гостей – народные методы Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

6 из 20: почему Роспотребнадзор «забраковал» почти все пляжи области и за что четверых туристов уже наказали рублем

Опубликовано: 28 июля 2026 14:44
 Проверено редакцией
6 из 20: почему Роспотребнадзор «забраковал» почти все пляжи области и за что четверых туристов уже наказали рублем
6 из 20: почему Роспотребнадзор «забраковал» почти все пляжи области и за что четверых туристов уже наказали рублем
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Четыре нарушителя получили штрафы.

Лето в разгаре, и всех тянет к воде. Но обычная поездка на озеро может закончиться не только загаром, но и протоколом.

В Ленинградской области спасатели уже начали выписывать штрафы любителям «дикого» отдыха. Рассказываем, как искупаться без вреда для кошелька и здоровья.

Штраф за заплыв — это реальность

Недавно в области четверо туристов уже поплатились за игнорирование правил, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

На них составили протоколы за купание в неположенных местах. Суммы штрафов по местным законам обычно составляют от 500 до 1000 рублей. Вроде бы немного, но приятного мало.

Спасатели подчеркивают: такие рейды — не вредность, а попытка снизить печальную статистику. Большинство трагедий происходит именно там, где «купаться запрещено».

Где вода действительно чистая?

В этом году сложилась странная ситуация. Губернатор и МЧС подготовили 20 оборудованных пляжей. Там есть спасатели, а дно очищено от стекол и коряг.

Но вот Роспотребнадзор на сегодня одобрил всего 6 мест.

Интересно, что все безопасные пляжи находятся в одном районе — Приозерском. Если хотите плавать без риска подхватить инфекцию, выбирайте эти озера:

  • Ратное;
  • Снетковское;
  • Мичуринское;
  • Петровское;
  • Раздолинское;
  • Река Бурная.

Вода в этих местах прошла проверку на бактерии, паразитов и химию. Остальные 14 «официальных» пляжей хороши для того, чтобы загорать, но лезть в воду там пока не советуют.

Почему Ладога и Залив «в бане»?

Многих удивляет, что в списке безопасных мест нет Финского залива или Ладожского озера. Причина проста: это огромные водоемы, куда стекаются стоки со всего региона.

Часто пробы воды там показывают превышение норм по кишечной палочке. К тому же, в больших водоемах коварные течения и непредсказуемое дно.

Реки Волхов, Вуокса и Плюсса в этом году тоже признаны небезопасными для купания.

Как опознать «правильный» пляж?

Если вы приехали на берег, посмотрите по сторонам. Хороший пляж — это не просто песок. На нем должны быть:

  1. Спасательный пост. Лодка, круги и люди в жилетах.
  2. Буйки. Граница, за которую нельзя заплывать.
  3. Стенд с информацией. Температура воды, воздуха и результаты проверок.
  4. Мусорные баки. Если их нет, пляж точно «дикий».

Итог: Хотите искупаться по правилам — держите курс на Приозерский район. В остальных местах лучше ограничиться пикником на берегу. Берегите себя!

Ранее «Городовой» рассказывал, зачем «Водоканал» каждые 5 минут пересчитывает капли дождя в Петербурге.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью