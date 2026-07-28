6 из 20: почему Роспотребнадзор «забраковал» почти все пляжи области и за что четверых туристов уже наказали рублем

Лето в разгаре, и всех тянет к воде. Но обычная поездка на озеро может закончиться не только загаром, но и протоколом.
В Ленинградской области спасатели уже начали выписывать штрафы любителям «дикого» отдыха. Рассказываем, как искупаться без вреда для кошелька и здоровья.
Штраф за заплыв — это реальность
Недавно в области четверо туристов уже поплатились за игнорирование правил, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
На них составили протоколы за купание в неположенных местах. Суммы штрафов по местным законам обычно составляют от 500 до 1000 рублей. Вроде бы немного, но приятного мало.
Спасатели подчеркивают: такие рейды — не вредность, а попытка снизить печальную статистику. Большинство трагедий происходит именно там, где «купаться запрещено».
Где вода действительно чистая?
В этом году сложилась странная ситуация. Губернатор и МЧС подготовили 20 оборудованных пляжей. Там есть спасатели, а дно очищено от стекол и коряг.
Но вот Роспотребнадзор на сегодня одобрил всего 6 мест.
Интересно, что все безопасные пляжи находятся в одном районе — Приозерском. Если хотите плавать без риска подхватить инфекцию, выбирайте эти озера:
- Ратное;
- Снетковское;
- Мичуринское;
- Петровское;
- Раздолинское;
- Река Бурная.
Вода в этих местах прошла проверку на бактерии, паразитов и химию. Остальные 14 «официальных» пляжей хороши для того, чтобы загорать, но лезть в воду там пока не советуют.
Почему Ладога и Залив «в бане»?
Многих удивляет, что в списке безопасных мест нет Финского залива или Ладожского озера. Причина проста: это огромные водоемы, куда стекаются стоки со всего региона.
Часто пробы воды там показывают превышение норм по кишечной палочке. К тому же, в больших водоемах коварные течения и непредсказуемое дно.
Реки Волхов, Вуокса и Плюсса в этом году тоже признаны небезопасными для купания.
Как опознать «правильный» пляж?
Если вы приехали на берег, посмотрите по сторонам. Хороший пляж — это не просто песок. На нем должны быть:
- Спасательный пост. Лодка, круги и люди в жилетах.
- Буйки. Граница, за которую нельзя заплывать.
- Стенд с информацией. Температура воды, воздуха и результаты проверок.
- Мусорные баки. Если их нет, пляж точно «дикий».
Итог: Хотите искупаться по правилам — держите курс на Приозерский район. В остальных местах лучше ограничиться пикником на берегу. Берегите себя!
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