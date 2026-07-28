Избежал красной, но разозлил трибуны: детали судейского вердикта по Соболеву в матче за Суперкубок

"Разбор полетов" после матча между "Зенитом" и "Спартаком" продолжается.

Переход Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит» стал главным триггером во время игры "Зенита" и "Спартака".

Его игра против бывшей команды в Суперкубке превратился в настоящий триллер. Тут было всё: голы на последних секундах, драка и споры по поводу судейства.

Пронесло: почему Соболева не выгнали с поля?

После матча эксперты из ЭСК РФС долго пересматривали эпизод с участием Александра. В одном из моментов форвард жестко влетел в ногу Жедсона Фернандеша.

Болельщики «красно-белых» требовали красную карточку, но комиссия решила иначе.

Вердикт простой: удалять не за что, но наказать стоило. Соболев сначала коснулся мяча, а уже потом по инерции задел соперника.

Судьи единогласно решили, что это не «жестокость», а просто «безрассудство». Итог: арбитр Буланов был прав, что не выгнал игрока, но обязан был показать ему желтую карточку, пишет "Чемпионат".

Валидольная концовка

Сам матч шел под диктовку «Спартака». Москвичи забили еще в первом тайме и вцепились в этот результат зубами. Казалось, победа уже в кармане. Но футбол — штука жестокая.

На 98-й минуте, когда секундомер уже отсчитывал последние мгновения, «Зенит» получил право на пенальти. К точке подошел именно Соболев.

Холодный расчет, точный удар — и 1:1 на табло. Фанаты «Спартака» были в ярости.

Из героя в провокаторы

Празднование гола обернулось скандалом. Соболев не стал сдерживаться и показал трибунам бывших фанатов эмоциональный жест. Это стало искрой в бочке с порохом.

Началась массовая заварушка, которую судьи разнимали несколько минут. В итоге игра докатилась до серии пенальти, где нервы у питерцев оказались крепче.

«Зенит» забрал трофей, а Соболев снова забил решающий мяч.

В следующем же матче против «Акрона» Соболев устроил настоящий бенефис. «Зенит» вынес соперника со счетом 5:0. На счету Соболева — дубль и голевая передача.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Зенит» нашел замену Барриосу.