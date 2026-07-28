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Затачиваю ручную ножовку простым способом — и она пилит легко, плавно, как новая

Опубликовано: 28 июля 2026 17:37
 Проверено редакцией
Затачиваю ручную ножовку простым способом — и она пилит легко, плавно, как новая
Затачиваю ручную ножовку простым способом — и она пилит легко, плавно, как новая
Legion-Media
Способ восстанавливает остроту и продлевает срок службы инструмента без покупки новой пилы.

Ручная ножовка — инструмент, который есть в каждом доме. Она незаменима в саду, в мастерской и на стройке. Но со временем зубья тупятся, и пилить становится тяжело: срез получается кривым, полотно застревает в дереве, траектория постоянно меняется. Вместо покупки новой пилы можно восстановить её остроту с помощью обычной болгарки, пишет автор канала "Блог строителя".

Признаки, что ножовку пора точить

Пила должна идти по дереву легко, как по маслу. Если это не так — пора затачивать. Другие признаки: срез становится неровным, с зазубринами, пила застревает в древесине, а траектория среза постоянно скачет.

Как точить болгаркой

Заточка ведётся абразивным кругом по металлу. Особенность процесса в том, что зубья пилы разведены в разные стороны, поэтому точить все подряд не получится. Работают через один зуб: сначала обрабатывают все нечётные зубья с одной стороны, затем переворачивают ножовку и точат те же зубья, но с другой стороны. После этого повторяют процедуру для оставшихся зубьев.

Результат

После такой заточки пила идёт легко и плавно. Движение становится ровным, без застреваний. Проверка на плотном и сухом дереве показала, что инструмент полностью готов к работе.

Личный опыт автора

Муж долго откладывал заточку старой ножовки, думая, что проще купить новую. Но когда попробовал восстановить её болгаркой, был удивлён результатом. Пила стала резать как новая, а процесс занял всего несколько минут.

Вывод

Ножовку можно наточить абразивным кругом болгарки через один зуб с каждой стороны. Это восстанавливает режущие свойства и продлевает срок службы инструмента. Пила снова идёт легко и ровно, без застреваний.

Ранее мы рассказывали, как вернуть остроту тупой тёрке.

Автор:
Евгения Сухова
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