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От боевого топора до загадочного креста: находки в Ладоге, которые меняют учебники истории

Опубликовано: 28 июля 2026 17:48
 Проверено редакцией
От боевого топора до загадочного креста: находки в Ладоге, которые меняют учебники истории
От боевого топора до загадочного креста: находки в Ладоге, которые меняют учебники истории
Global Look Press / Sergey Smirnov
Образцы направят на лабораторные исследования.

Старая Ладога снова в центре внимания. Ученые закончили раскопки в урочище Плакун, и результаты оказались по-настоящему громкими.

В кургане №11 нашли артефакты, которые буквально возвращают нас в IX век — во времена, когда на Русь прибыл Рюрик, рассказал в своем канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Привет из прошлого: топор, ладья и «капсула времени»

Раскопки принесли богатый «улов». Археологи нашли боевой топор и железные заклепки. Для простого человека это просто железки, но для историка — бесценный след.

Такие заклепки крепили доски скандинавских ладей. Значит, здесь был похоронен знатный воин в своем корабле, как и полагалось у варягов.

Не обошлось и без сюрпризов. В земле нашли «привет» от советских археологов — капсулу времени, оставленную здесь в 1968 году.

Сенсация: христианство до Крещения Руси?

Главная находка — древний крест. Ему больше тысячи лет. Это дает повод ученым предполагать, что перед ними — старейшее христианское захоронение в Восточной Европе.

Официально Русь крестили в 988 году, но находка доказывает: в окружении Рюрика христиане были уже в IX веке. Это была элита того времени, люди из ближайшего круга князя.

Почему это важно для нас

Плакун — это не просто кладбище. Это место, где покоились первые «ладожане», те самые варяги, с которых началось наше государство.

  • Связь с Рюриком: Захоронение напрямую относится к периоду его правления.
  • Научный детектив: Все находки отправят в лаборатории. Ученые проведут анализы, чтобы точно понять, откуда пришел этот человек, чем он питался и как погиб.

Что дальше?

Старая Ладога — это огромный исторический архив под открытым небом. Как говорил легендарный профессор Анатолий Кирпичников, этот город будет открывать свои тайны еще очень долго.

Сейчас работа продолжается по поручению Президента. Важно не просто выкопать вещи, а восстановить памятники и сохранить их для будущего.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Царском Селе завершили реставрацию загадочной Пирамиды.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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