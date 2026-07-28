Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж и не остаться без пенсии

С 2027 года правила учёта стажа за уход за нетрудоспособными серьёзно меняются — и это напрямую влияет на будущую пенсию. Раньше достаточно было фактически помогать близкому человеку, а теперь без официальных бумаг стаж не засчитают.
Что меняется с 1 января 2027 года
Главное отличие — уход больше не засчитывают автоматически. Теперь его нужно официально регистрировать в СФР. Вот ключевые моменты, которые нельзя упустить:
- заявление подают до начала ухода — задним числом оформить не получится;
- каждый период ухода ограничен 12 месяцами, дальше его нужно продлевать отдельным заявлением;
- обязательно письменное согласие подопечного — без него документы не примут;
- в 2027 году действует переходный порядок: можно оформить периоды ухода, начавшиеся до 2026 года, по старым правилам.
Как действовать: практические советы
Если вы уже ухаживаете или планируете начать, порядок действий простой, но требует внимания к срокам. До конца 2026 года можно оформить уход по старой схеме — это самый спокойный вариант.
Если планируете начать после 1 января 2027 года, подайте заявление заранее, ещё до того, как приступите к уходу. Согласие подопечного лучше подготовить сразу: если человек не может подписать сам, документ заверяют у нотариуса или в присутствии представителя опеки.
Подавать заявление можно в отделении СФР, в МФЦ или онлайн через «Госуслуги», передает источник.
Не откладывайте продление: если период ухода истекает, новое заявление нужно подать до окончания текущего срока. Пропустили хотя бы день — стаж прервётся, и это скажется на пенсионных баллах.
Мнение россиян
«Думала, что стаж идёт сам собой, а теперь выясняется — надо бегать с бумажками».
«Самое обидное — если годы ухода просто пропадут из-за незнания новых правил».
«Хорошо, что дали целый год на оформление старых периодов, это хоть немного снижает стресс».
«Хочется верить, что система станет прозрачнее, но бумажной волокиты явно прибавится».
Коротко о главном: с 2027 года стаж за уход нужно подтверждать документально, а не рассчитывать на автоматику. Главное — не тянуть с оформлением: до конца 2026 года действует старый порядок, а в 2027 году можно закрыть «хвосты» прошлых лет. Если держать сроки под контролем и заранее готовить документы, стаж не потеряется, а усилия по заботе о близких будут учтены при расчёте пенсии.
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