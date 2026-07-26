Томаты или красная смородина: необычный способ закатать огурцы-гиганты кружочками

Обычно крупные огурцы никто не хочет мариновать — они не лезут в банку. Но шеф-повар Иван Кудряшов дал "Городовому" рецепт, где они — главные герои.
Режем их кружочками. Важно: не делайте слайсы слишком тонкими. Идеальная толщина — 8 мм. Так огурцы останутся хрустящими и не превратятся в кашу после термообработки.
Что подготовить (ингредиенты)
На один килограмм томатов вам понадобится:
- Огурцы: сколько войдет в банки.
- Зелень: большой пучок укропа (грамм 20), один лист хрена и 10–12 листьев черной смородины.
- Чеснок: полголовки (5–8 зубчиков).
- Специи: 30 г соли и 40 г сахара.
- Уксус: 50 мл обычного (9%) или 70 мл яблочного.
- Масло: по желанию (50–100 мл), оно поможет консервации стоять дольше.
Секрет ароматной заливки
Забудьте про обычный рассол. Мы сделаем густой томатный соус.
- Помидоры и чеснок пропускаем через блендер.
- Добавляем туда соль и сахар.
- Ставим на огонь и тушим.
"Когда будет готова наша масса, и если она будет слишком густой, разбавляем водой, которой мы ошпаривали огурцы", - говорит эксперт.
Пошаговый процесс
Сначала плотно уложите нарезанные огурцы в банки вместе с листьями хрена и смородины. Залейте их крутым кипятком и дайте постоять. Это «прогреет» овощи.
Затем слейте эту воду (но не выливайте совсем!). В это время доварите томатную массу. В самом конце добавьте уксус и, если хотите, растительное масло. Залейте горячим соусом огурцы и сразу закручивайте крышки.
Полезный совет: как сделать еще вкуснее
Если помидоров под рукой нет, их можно заменить красной смородиной. Ягоды дают отличную кислинку. Только обязательно протрите ягодную массу через сито.
Косточки в закрутке нам не нужны, нам нужен только чистый сок с мякотью. Такие огурчики улетают первыми. Идеально к картошке или просто на черный хлеб!
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