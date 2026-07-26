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Томаты или красная смородина: необычный способ закатать огурцы-гиганты кружочками

Опубликовано: 26 июля 2026 12:51
 Проверено редакцией
Томаты или красная смородина: необычный способ закатать огурцы-гиганты кружочками
Томаты или красная смородина: необычный способ закатать огурцы-гиганты кружочками
Городовой ру
Шеф-повар поделился своими профессиональными секретами.

Обычно крупные огурцы никто не хочет мариновать — они не лезут в банку. Но шеф-повар Иван Кудряшов дал "Городовому" рецепт, где они — главные герои.

Режем их кружочками. Важно: не делайте слайсы слишком тонкими. Идеальная толщина — 8 мм. Так огурцы останутся хрустящими и не превратятся в кашу после термообработки.

Что подготовить (ингредиенты)

На один килограмм томатов вам понадобится:

  • Огурцы: сколько войдет в банки.
  • Зелень: большой пучок укропа (грамм 20), один лист хрена и 10–12 листьев черной смородины.
  • Чеснок: полголовки (5–8 зубчиков).
  • Специи: 30 г соли и 40 г сахара.
  • Уксус: 50 мл обычного (9%) или 70 мл яблочного.
  • Масло: по желанию (50–100 мл), оно поможет консервации стоять дольше.

Секрет ароматной заливки

Забудьте про обычный рассол. Мы сделаем густой томатный соус.

  1. Помидоры и чеснок пропускаем через блендер.
  2. Добавляем туда соль и сахар.
  3. Ставим на огонь и тушим.

"Когда будет готова наша масса, и если она будет слишком густой, разбавляем водой, которой мы ошпаривали огурцы", - говорит эксперт.

Пошаговый процесс

Сначала плотно уложите нарезанные огурцы в банки вместе с листьями хрена и смородины. Залейте их крутым кипятком и дайте постоять. Это «прогреет» овощи.

Затем слейте эту воду (но не выливайте совсем!). В это время доварите томатную массу. В самом конце добавьте уксус и, если хотите, растительное масло. Залейте горячим соусом огурцы и сразу закручивайте крышки.

Полезный совет: как сделать еще вкуснее

Если помидоров под рукой нет, их можно заменить красной смородиной. Ягоды дают отличную кислинку. Только обязательно протрите ягодную массу через сито.

Косточки в закрутке нам не нужны, нам нужен только чистый сок с мякотью. Такие огурчики улетают первыми. Идеально к картошке или просто на черный хлеб!

Ранее «Городовой» рассказывал про секреты идеального кабачкового варенья.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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