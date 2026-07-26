Крыша раньше стен и 120-метровые лестницы: заглядываем в тоннели будущего метро Петербурга

Жители Петербурга привыкли ждать новые станции годами. Но сейчас работа под землей буквально кипит.
Зеленая ветка: финишная прямая в 2026 году
Хорошие новости для жителей Приморского района. Проходку тоннеля на продолжении зеленой ветки (Невско-Василеостровской) планируют закончить в августе 2026 года.
Знаменитый щит «Надежда» уже почти выполнил свою задачу, сообщает "ДП" со ссылкой на генерального директора АО "Метрострой Северной столицы" Дмитрия Васильева.
Здесь появятся две важные станции: «Богатырская» и «Каменка». Их обещают открыть для пассажиров к 2029–2030 году.
На «Каменке» сейчас вовсю строят стены будущей станции. Самое интересное — её строят «сверху вниз»: сначала делают крышу, а потом выгребают грунт из-под неё. Это помогает работать быстрее и безопаснее.
Коричневая ветка: сразу четыре гиганта под землей
На новой, Красносельско-Калининской линии, сейчас настоящий «аншлаг» техники. Одновременно работают четыре огромных щита. Два из них носят красивые имена — «Вера» и «Любовь».
Планы грандиозные:
- Ветку тянут от «Путиловской» до «Каретной» (это район Обводного канала).
- Участок очень сложный. Эксперты говорят, что это самая тяжелая стройка в городе за последние 15 лет.
- С «Заставской» можно будет пересесть на «Московские ворота», а с «Каретной» — на «Обводный канал».
Почему это так дорого и долго?
На метро в ближайшие три года потратят космическую сумму — 200 миллиардов рублей. Почему так много?
- Техника. Один только проходческий щит стоит больше миллиарда рублей. А еще его нужно обслуживать и кормить электричеством.
- Эскалаторы. Сделать 120-метровый движущийся спуск в разы сложнее, чем лифт в небоскребе.
- Геология. Петербург стоит на болотах и плывунах. Чтобы земля не обвалилась, а старинные здания не пошли трещинами, грунт приходится буквально замораживать или укреплять спецрастворами. Это «съедает» до трети всего бюджета.
Что еще в планах?
Пока одни щиты роют тоннели, инженеры уже рисуют чертежи:
- Проектируют выход со станции «Театральная» (саму станцию уже почти построили, осталось решить, где люди будут выходить на поверхность).
- Готовят площадки для депо «Красносельское» — это «дом» для поездов новой ветки.
- Ищут место для вестибюля «Каретной» — там пока решают вопросы с землей и зданиями.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему стройку КАД-2 заморозили.