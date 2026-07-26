Городовой / Новости Петербурга / Крыша раньше стен и 120-метровые лестницы: заглядываем в тоннели будущего метро Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Ускоряем созревание томатов в августе: маленькие хитрости от агронома для хорошего урожая Новости Петербурга
Тайник в почках мышей: как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских Новости Петербурга
Готовлю домашний майонез за 5 минут — быстрее, чем сходить в магазин Полезное
Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа Новости Петербурга
Градус пойдет на взлет: за три дня Петербург прогреется до +28 под куполом балтийского антициклона Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Крыша раньше стен и 120-метровые лестницы: заглядываем в тоннели будущего метро Петербурга

Опубликовано: 26 июля 2026 11:30
 Проверено редакцией
Крыша раньше стен и 120-метровые лестницы: заглядываем в тоннели будущего метро Петербурга
Крыша раньше стен и 120-метровые лестницы: заглядываем в тоннели будущего метро Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Метро в Северной столице строится более оживленными темпами.

Жители Петербурга привыкли ждать новые станции годами. Но сейчас работа под землей буквально кипит.

Зеленая ветка: финишная прямая в 2026 году

Хорошие новости для жителей Приморского района. Проходку тоннеля на продолжении зеленой ветки (Невско-Василеостровской) планируют закончить в августе 2026 года.

Знаменитый щит «Надежда» уже почти выполнил свою задачу, сообщает "ДП" со ссылкой на генерального директора АО "Метрострой Северной столицы" Дмитрия Васильева.

Здесь появятся две важные станции: «Богатырская» и «Каменка». Их обещают открыть для пассажиров к 2029–2030 году.

На «Каменке» сейчас вовсю строят стены будущей станции. Самое интересное — её строят «сверху вниз»: сначала делают крышу, а потом выгребают грунт из-под неё. Это помогает работать быстрее и безопаснее.

Коричневая ветка: сразу четыре гиганта под землей

На новой, Красносельско-Калининской линии, сейчас настоящий «аншлаг» техники. Одновременно работают четыре огромных щита. Два из них носят красивые имена — «Вера» и «Любовь».

Планы грандиозные:

  • Ветку тянут от «Путиловской» до «Каретной» (это район Обводного канала).
  • Участок очень сложный. Эксперты говорят, что это самая тяжелая стройка в городе за последние 15 лет.
  • С «Заставской» можно будет пересесть на «Московские ворота», а с «Каретной» — на «Обводный канал».

Почему это так дорого и долго?

На метро в ближайшие три года потратят космическую сумму — 200 миллиардов рублей. Почему так много?

  1. Техника. Один только проходческий щит стоит больше миллиарда рублей. А еще его нужно обслуживать и кормить электричеством.
  2. Эскалаторы. Сделать 120-метровый движущийся спуск в разы сложнее, чем лифт в небоскребе.
  3. Геология. Петербург стоит на болотах и плывунах. Чтобы земля не обвалилась, а старинные здания не пошли трещинами, грунт приходится буквально замораживать или укреплять спецрастворами. Это «съедает» до трети всего бюджета.

Что еще в планах?

Пока одни щиты роют тоннели, инженеры уже рисуют чертежи:

  • Проектируют выход со станции «Театральная» (саму станцию уже почти построили, осталось решить, где люди будут выходить на поверхность).
  • Готовят площадки для депо «Красносельское» — это «дом» для поездов новой ветки.
  • Ищут место для вестибюля «Каретной» — там пока решают вопросы с землей и зданиями.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему стройку КАД-2 заморозили.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 6
🙏 1
😹 1
🙀 1
😿 2
Поделитесь новостью