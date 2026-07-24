Городовой / Новости Петербурга / Селище из XVII века и «Дорога жизни»: почему стройку КАД-2 заморозили
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как закрасить седину без разочарований: полный гид по способам, краскам и советам колориста Новости Петербурга
Готовлю индийские лепешки на завтрак, обед и ужин - получаются пышными без дрожжей: в чем секрет Полезное
Народные приметы на 24 июля: что можно и нельзя делать в день княгини Ольги Полезное
4 капли на ватный диск — и розетки с выключателями белее снега: ни желтизны, ни черноты — так и слепят чистотой Новости Петербурга
Растворяю эти элементы в ведре воды и поливаю лук в июле: головки будут весом по 500 гр. — долежат до следующей весны Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Сад-огород Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Селище из XVII века и «Дорога жизни»: почему стройку КАД-2 заморозили

Опубликовано: 24 июля 2026 01:24
 Проверено редакцией
Селище из XVII века и «Дорога жизни»: почему стройку КАД-2 заморозили
Селище из XVII века и «Дорога жизни»: почему стройку КАД-2 заморозили
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Археологи обследовали место будущего строительства первого этапа КАД-2.

В Ленинградской области назревает большой спор между строителями и историками. Проект новой кольцевой автодороги (КАД-2) наткнулся на серьезное препятствие.

Экспертиза официально запретила стройку на первом участке. Причина уважительная — под будущим асфальтом нашли уникальные памятники старины, сообщает "ДП" со ссылкой на документ.

Что нашли в земле?

Археологи из компании «ПИРС» обследовали леса и поля от трассы М-11 «Нева» до поселка Кузьмолово. Результаты впечатлили даже специалистов.

В районе деревни Березовка нашли целое поселение (селище) XVII века.

На площади в 7200 квадратных метров сохранились предметы быта, которыми пользовались люди 400 лет назад: старинная керамика и изделия из металла.

"Дорога жизни" и следы войны

Но археология — это только полбеды. Маршрут КАД-2 пересекает места, священные для каждого петербуржца. Трасса проходит через:

  • «Дорогу жизни» — легендарный путь, спасавший блокадный Ленинград.
  • «Ижорский рубеж» — оборонительную линию времен Великой Отечественной войны.
  • Старинный тракт между крепостями Нотеборг (Шлиссельбург) и Ниен (территория нынешнего Петербурга).

Эксперты вынесли вердикт: копать и строить здесь нельзя. Это нарушит сохранность культурного наследия.

Почему это важно для водителей?

КАД-2 — проект огромного масштаба. Сейчас весь транзитный транспорт идет либо через город, либо по нынешней КАД, которая уже не справляется.

Новая трасса должна стать «вторым кольцом» и увести фуры подальше от жилых кварталов.

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко подтверждал, что проект в разработкее. Дорога должна связать международные маршруты «Север – Юг» и «Запад – Восток».

Что будет дальше?

У строителей есть два пути, и оба непростые:

  1. Сменить маршрут. Это очень дорого и сложно, так как земля вокруг уже поделена, застроена или занята лесами.
  2. Провести масштабные раскопки. Археологи должны будут буквально «просеять» через сито весь грунт на месте будущей дороги, извлечь все находки и передать их в музеи.

Только после того, как ученые закончат работу и «освободят» землю, туда сможет зайти тяжелая техника.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в центре Петербурга стало меньше машин на платных парковках.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью