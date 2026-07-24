Селище из XVII века и «Дорога жизни»: почему стройку КАД-2 заморозили

В Ленинградской области назревает большой спор между строителями и историками. Проект новой кольцевой автодороги (КАД-2) наткнулся на серьезное препятствие.
Экспертиза официально запретила стройку на первом участке. Причина уважительная — под будущим асфальтом нашли уникальные памятники старины, сообщает "ДП" со ссылкой на документ.
Что нашли в земле?
Археологи из компании «ПИРС» обследовали леса и поля от трассы М-11 «Нева» до поселка Кузьмолово. Результаты впечатлили даже специалистов.
В районе деревни Березовка нашли целое поселение (селище) XVII века.
На площади в 7200 квадратных метров сохранились предметы быта, которыми пользовались люди 400 лет назад: старинная керамика и изделия из металла.
"Дорога жизни" и следы войны
Но археология — это только полбеды. Маршрут КАД-2 пересекает места, священные для каждого петербуржца. Трасса проходит через:
- «Дорогу жизни» — легендарный путь, спасавший блокадный Ленинград.
- «Ижорский рубеж» — оборонительную линию времен Великой Отечественной войны.
- Старинный тракт между крепостями Нотеборг (Шлиссельбург) и Ниен (территория нынешнего Петербурга).
Эксперты вынесли вердикт: копать и строить здесь нельзя. Это нарушит сохранность культурного наследия.
Почему это важно для водителей?
КАД-2 — проект огромного масштаба. Сейчас весь транзитный транспорт идет либо через город, либо по нынешней КАД, которая уже не справляется.
Новая трасса должна стать «вторым кольцом» и увести фуры подальше от жилых кварталов.
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко подтверждал, что проект в разработкее. Дорога должна связать международные маршруты «Север – Юг» и «Запад – Восток».
Что будет дальше?
У строителей есть два пути, и оба непростые:
- Сменить маршрут. Это очень дорого и сложно, так как земля вокруг уже поделена, застроена или занята лесами.
- Провести масштабные раскопки. Археологи должны будут буквально «просеять» через сито весь грунт на месте будущей дороги, извлечь все находки и передать их в музеи.
Только после того, как ученые закончат работу и «освободят» землю, туда сможет зайти тяжелая техника.
Ранее «Городовой» рассказывал, что в центре Петербурга стало меньше машин на платных парковках.