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Две поездки на метро за бесплатную парковку: новая арифметика петербургских дорог

Опубликовано: 23 июля 2026 14:15
 Проверено редакцией
Две поездки на метро за бесплатную парковку: новая арифметика петербургских дорог
Две поездки на метро за бесплатную парковку: новая арифметика петербургских дорог
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Водители чаще стали пользоваться метро и такси.

Найти свободное место на Невском или Литейном еще пару лет назад было квестом для сильных духом. Сегодня ситуация меняется.

Статистика за начало 2026 года показывает: машин в центре стало ощутимо меньше.

Меньше пробок, больше дела

Главная цифра: количество машин на центральных улицах снизилось на 37%, сообщили в комитете по транспорту.

Если раньше за полгода фиксировали 14,5 млн оплат парковки, то теперь — около 9 млн.

Власти города честно говорят: цель не в том, чтобы собрать побольше денег. Главное — разогнать «лишний» трафик.

Когда парковка стоит денег, люди перестают бросать машины на весь день и начинают чаще выбирать метро или такси.

Центр становится свободнее, а те, кому действительно нужно приехать по делам, теперь могут припарковаться без трех кругов по кварталу.

Телефон вместо паркомата

Ушли в прошлое времена, когда нужно было бегать в поисках терминала. Петербуржцы массово перешли « в цифру».

Почти 70% водителей платят через приложение «Парковки Петербурга», еще четверть используют федеральный сервис «Парковки России».

Это быстро и удобно: можно продлить время или завершить парковку досрочно, вернув деньги за неиспользованные минуты.

Как припарковаться бесплатно?

Если не хочется платить за стоянку в центре, есть проверенный способ — перехватывающие парковки. Сейчас их в городе 18. Схема простая:

  1. Оставляете машину на стоянке у метро на окраине.
  2. Совершаете минимум две поездки на общественном транспорте по карте «Подорожник».
  3. Забираете машину со стоянки бесплатно.

Это отличный вариант для тех, кто живет в спальных районах или области, но работает в центре.

Важное исключение: больницы и социальные объекты

Платная парковка — это хорошо для бизнеса и прогулок, но в больницах правила должны быть другими. Хороший пример — Онкоцентр имени Напалкова в поселке Песочный.

Там недавно открыли огромный бесплатный шестиэтажный паркинг на 300 мест. Раньше пациентам и врачам приходилось буквально воевать за каждый клочок земли. Теперь проблема решена.

Ранее «Городовой» рассказывал, как станция "Рыбацкое" работает три недели в режиме «супер-хаба».

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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