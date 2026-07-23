Станция Рыбацкое: три недели в режиме «супер-хаба». Как всё работает на самом деле?

Последние три недели станция Рыбацкое живет в совершенно новом ритме.

С 1 июля на станцию перенаправили часть пригородных поездов, которые раньше шли до Московского вокзала. Пассажиров стало в два раза больше, но, вопреки страхам, станция не «легла».

Цифры впечатляют

Начнем с главного — с масштаба. За три недели через Рыбацкое прошли 265 тысяч человек. Если сравнить с прошлым годом, когда за тот же период было 123 тысячи, нагрузка выросла более чем в два раза.

Это серьезный вызов для любой платформы, но инфраструктура выдержала, сообщает канал "Начальник транспортного цеха".

Почему нет очередей до горизонта?

Многие боялись, что на выходе со станции будет давка. Чтобы этого не случилось, железнодорожники подготовились заранее:

Новые турникеты. Поставили дополнительную линейку для пропуска пассажиров.

Поставили дополнительную линейку для пропуска пассажиров. Дополнительный выход. С первой платформы сделали еще один сход.

Результат: почти половина людей (40%) теперь пользуется новыми проходами. Это разгрузило основной выход на треть. В итоге даже в самый «час пик» путь от вагона до выхода занимает не больше 5 минут.

Сотрудники на подхвате

В первые дни на станции было много растерянных людей. Это понятно: привычный маршрут изменился.

На платформе работали дополнительные сотрудники, которые буквально за руку направляли пассажиров к метро и выходам.

Сейчас народ уже привык и ориентируется сам, но усиленные смены персонала на объекте пока оставили — на всякий случай.

Ради чего всё это?

Важно понимать: Рыбацкое стало конечной для электричек Волховстроевского направления не просто так. Это временная мера из-за стройки века — ВСМ (Высокоскоростной магистрали).

Что это даст нам в будущем?

Между Питером и Москвой пустят поезда, которые будут лететь со скоростью до 400 км/ч. Время в пути сократится до 2 часов 15 минут. Чтобы завести эти пути в центр города к Московскому вокзалу, нужно полностью перестроить старые пути. Именно для этого и освобождают место, перенося часть электричек в Рыбацкое.

Что в итоге?

Конечно, пересадка в Рыбацком на метро вместо прибытия в центр города — это небольшое неудобство.

Но пока цифры и реальная обстановка показывают, что транспортный узел справляется. Власти и транспортники продолжают следить за ситуацией каждый день.

Город меняется, и нынешние временные трудности — это цена за то, чтобы через пару лет долетать до Москвы быстрее, чем идет фильм в кинотеатре.

Ранее «Городовой» рассказывал, что бывший бассейн поможет открыть самую ожидаемую станцию метро в Петербурге.