Для моркови без пустот и "волосатости" - обязательно: 2 г кислоты на 10 л - и собираем корнеплоды до 18 см в длину

Июль — ключевой месяц для тех, кто ждет богатого урожая моркови. Чтобы избежать разочарования, важно понимать физиологию моркови и четко следовать агротехнике в этот ответственный этап. О нем рассказала опытный агроном Ксения Давыдова специально для «Городового».
Уход за грядкой
«Главный враг наливающегося корнеплода — пересыхание почвы, из-за которого он грубеет и деформируется. Поливайте грядки регулярно, поддерживая умеренную влажность, и не допускайте образования твердой корки на поверхности», - рекомендует Ксения Давыдова.
Важно также прореживать посадки, оставляя между растениями минимум 6 см. В конце месяца активизируется морковная муха — замаскируйте ее аромат, обработав посадки табачной пылью или опилками с березовым дегтем.
Две стратегические подкормки
В период активного роста моркови критически важны калий и бор. Первый отвечает за сладость, делая мякоть плотной, а второй предотвращает появление пустот и рыхлости.
Для калийной подкормки используйте настой золы (стакан на ведро воды, настоять сутки) или минеральные составы — сульфат калия (15 г на 10 л). Повторите калийную процедуру дважды за сезон.
Борную подкормку дают однократно: разведите 2 г борной кислоты в небольшом количестве горячей воды, доведите объем до 10 л и пролейте грядки. Это обеспечит упругую и ароматную сердцевину.
Практические советы для сладкого урожая
Чтобы морковь радовала размером и вкусом, действуйте системно:
- Не переувлажняйте грядки, чтобы избежать растрескивания плодов.
- Проводите все подкормки только по влажной почве, чтобы не обжечь корни.
- Следите за севооборотом: не сажайте морковь после укропа или петрушки.
- Если заметили пожелтение ботвы, это признак недостатка влаги или питания — скорректируйте полив.
Личный опыт
Раньше морковь на грядках родителей автора «Городового» Алины Владимировой всегда вырастала деревянной и невкусной. Но потом дочь посоветовала попробовала пролить грядки золой и борной кислотой в июле. Результат превзошел ожидания: корнеплоды выросли ровными, сочными и сладкими.
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