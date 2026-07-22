430 лет первому Романову: в Петербурге показывают, как на самом деле выглядел 16-летний царь

В Петербурге вспоминали Михаила Федоровича Романова. Дату выбрали солидную — 430 лет со дня его рождения.
Именно с этого человека началась трехсотлетняя история династии, которая превратила Россию в огромную империю.
В честь праздника Русский музей выставил в Михайловском замке настоящий раритет — прижизненный портрет царя, пишет Росбалт.
Почти икона: секрет древнего портрета
На выставке «В зеркале судьбы» можно увидеть не просто картину, а «парсуну». Это слово происходит от латинского persona (личность).
В XVII веке художники еще не умели (или не решались) писать людей так реалистично, как мы привыкли. Поэтому портрет Михаила Федоровича — это смесь классической иконы и реального образа.
На картине царь выглядит торжественно и немного плоским, но мастера из Оружейной палаты старались передать его настоящие черты лица.
Таких работ сохранилось очень мало, поэтому для историков это настоящий клад.
Как 16-летний подросток спас страну
Представьте: 1613 год, Россия в руинах. Повсюду интервенты, самозванцы и разбойники. В казне пусто, а люди устали от бесконечных войн.
В это время в Москве собирается Земский собор, чтобы выбрать нового лидера.
Выбор пал на 16-летнего Михаила Романова. Почему на него?
- Он был родственником старой династии Рюриковичей.
- Он был слишком молод, чтобы успеть ввязаться в интриги и заговоры Смутного времени.
Говорят, когда к нему приехали послы, Михаил и его мать долго отказывались от короны. Они понимали, что управлять такой разваленной страной — почти самоубийственная задача. Но в итоге согласились.
Что он успел сделать?
Михаил Федорович правил 32 года. Он старался решать проблемы миром.
- Закончил войны. Он заключил мир со шведами и поляками. Да, пришлось отдать часть земель, но страна получила долгожданную передышку.
- Навел порядок. При нем началось восстановление сельского хозяйства. Люди наконец-то смогли спокойно пахать землю, не боясь набегов.
Интересный факт: «Родовое гнездо»
Мало кто знает, что во время избрания на царство Михаил прятался в Ипатьевском монастыре под Костромой.
Символично, что династия Романовых началась в Ипатьевском монастыре, а закончилась через триста лет в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, где расстреляли семью Николая II.
Зачем идти на выставку?
Посмотреть на портрет в Михайловском замке стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть лицо человека, который в 16 лет взял на себя ответственность за погибающую страну.
Это редкая возможность заглянуть в глаза истории без фильтров и современных прикрас.
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