430 лет первому Романову: в Петербурге показывают, как на самом деле выглядел 16-летний царь

Михаил Романов стал править страной в трудное время.

В Петербурге вспоминали Михаила Федоровича Романова. Дату выбрали солидную — 430 лет со дня его рождения.

Именно с этого человека началась трехсотлетняя история династии, которая превратила Россию в огромную империю.

В честь праздника Русский музей выставил в Михайловском замке настоящий раритет — прижизненный портрет царя, пишет Росбалт.

Почти икона: секрет древнего портрета

На выставке «В зеркале судьбы» можно увидеть не просто картину, а «парсуну». Это слово происходит от латинского persona (личность).

В XVII веке художники еще не умели (или не решались) писать людей так реалистично, как мы привыкли. Поэтому портрет Михаила Федоровича — это смесь классической иконы и реального образа.

На картине царь выглядит торжественно и немного плоским, но мастера из Оружейной палаты старались передать его настоящие черты лица.

Таких работ сохранилось очень мало, поэтому для историков это настоящий клад.

Как 16-летний подросток спас страну

Представьте: 1613 год, Россия в руинах. Повсюду интервенты, самозванцы и разбойники. В казне пусто, а люди устали от бесконечных войн.

В это время в Москве собирается Земский собор, чтобы выбрать нового лидера.

Выбор пал на 16-летнего Михаила Романова. Почему на него?

Он был родственником старой династии Рюриковичей. Он был слишком молод, чтобы успеть ввязаться в интриги и заговоры Смутного времени.

Говорят, когда к нему приехали послы, Михаил и его мать долго отказывались от короны. Они понимали, что управлять такой разваленной страной — почти самоубийственная задача. Но в итоге согласились.

Что он успел сделать?

Михаил Федорович правил 32 года. Он старался решать проблемы миром.

Закончил войны. Он заключил мир со шведами и поляками. Да, пришлось отдать часть земель, но страна получила долгожданную передышку.

Он заключил мир со шведами и поляками. Да, пришлось отдать часть земель, но страна получила долгожданную передышку. Навел порядок. При нем началось восстановление сельского хозяйства. Люди наконец-то смогли спокойно пахать землю, не боясь набегов.

Интересный факт: «Родовое гнездо»

Мало кто знает, что во время избрания на царство Михаил прятался в Ипатьевском монастыре под Костромой.

Символично, что династия Романовых началась в Ипатьевском монастыре, а закончилась через триста лет в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, где расстреляли семью Николая II.

Зачем идти на выставку?

Посмотреть на портрет в Михайловском замке стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть лицо человека, который в 16 лет взял на себя ответственность за погибающую страну.

Это редкая возможность заглянуть в глаза истории без фильтров и современных прикрас.

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