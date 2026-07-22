Нож мясорубки стал острым, как скальпель — секрет от старого мясника с рынка

С годами даже у самой надёжной мясорубки ножи тупятся: мясо начинает не резаться, а давиться, фарш становится неоднородным, а процесс затягивается. Многие покупают новые детали или выбрасывают старую мясорубку. Но восстановить режущую способность можно за несколько минут с помощью подручных средств, которые есть в любом доме, делится автор блога "Двойная Порция Полезных Советов".
Что понадобится
Два листа наждачной бумаги разной зернистости: No 400 и No 800. Стоят они недорого — около 10 рублей за лист. Также нужны ножницы, карандаш и немного воды для смачивания абразива.
Как подготовить наждачные круги
Сетку от мясорубки обводят карандашом на листах наждачной бумаги — сначала на 400-й, затем на 800-й. Вырезают круги, аккуратно прорезают центральное отверстие, стараясь не перегибать бумагу, чтобы она не треснула. Получаются две заготовки, которые подписывают, чтобы не перепутать зернистость.
Процесс заточки
- Мясорубку разбирают, достают нож.
- Между ножом и сеткой кладут наждачный круг абразивной стороной к лезвию.
- Слегка прижимают гайкой и вращают ручку назад — плавно, без рывков.
- Примерно через 30 оборотов нож вынимают и осматривают. Если по всей длине лезвий появился равномерный металлический блеск — переходят на наждачку помельче (No 800) и повторяют.
- В процессе бумагу время от времени слегка смачивают водой — так она лучше скользит и заточка получается аккуратнее.
Личный опыт автора
Когда моя старая мясорубка начала «жевать» мясо, я хотела купить новый нож, но в магазине их не оказалось. Сосед посоветовал точить наждачной бумагой, показав этот способ. Я скептически отнеслась, но попробовала — через 15 минут нож засверкал, и мясорубка заработала как новая.
Вывод
Заточить нож мясорубки можно за 15–20 минут с помощью наждачной бумаги No 400 и No 800. После обработки лезвия начинают резать, а не мять мясо, а фарш становится однородным.
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