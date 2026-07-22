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Нож мясорубки стал острым, как скальпель — секрет от старого мясника с рынка

Опубликовано: 22 июля 2026 22:08
 Проверено редакцией
Нож мясорубки стал острым, как скальпель — секрет от старого мясника с рынка
Нож мясорубки стал острым, как скальпель — секрет от старого мясника с рынка
Legion-Media
Заточить нож мясорубки можно с помощью наждачной бумаги за 15–20 минут. После обработки лезвия восстанавливают остроту, и фарш перестаёт давиться.

С годами даже у самой надёжной мясорубки ножи тупятся: мясо начинает не резаться, а давиться, фарш становится неоднородным, а процесс затягивается. Многие покупают новые детали или выбрасывают старую мясорубку. Но восстановить режущую способность можно за несколько минут с помощью подручных средств, которые есть в любом доме, делится автор блога "Двойная Порция Полезных Советов".

Что понадобится

Два листа наждачной бумаги разной зернистости: No 400 и No 800. Стоят они недорого — около 10 рублей за лист. Также нужны ножницы, карандаш и немного воды для смачивания абразива.

Как подготовить наждачные круги

Сетку от мясорубки обводят карандашом на листах наждачной бумаги — сначала на 400-й, затем на 800-й. Вырезают круги, аккуратно прорезают центральное отверстие, стараясь не перегибать бумагу, чтобы она не треснула. Получаются две заготовки, которые подписывают, чтобы не перепутать зернистость.

Процесс заточки

  1. Мясорубку разбирают, достают нож.
  2. Между ножом и сеткой кладут наждачный круг абразивной стороной к лезвию.
  3. Слегка прижимают гайкой и вращают ручку назад — плавно, без рывков.
  4. Примерно через 30 оборотов нож вынимают и осматривают. Если по всей длине лезвий появился равномерный металлический блеск — переходят на наждачку помельче (No 800) и повторяют.
  5. В процессе бумагу время от времени слегка смачивают водой — так она лучше скользит и заточка получается аккуратнее.

Личный опыт автора

Когда моя старая мясорубка начала «жевать» мясо, я хотела купить новый нож, но в магазине их не оказалось. Сосед посоветовал точить наждачной бумагой, показав этот способ. Я скептически отнеслась, но попробовала — через 15 минут нож засверкал, и мясорубка заработала как новая.

Вывод

Заточить нож мясорубки можно за 15–20 минут с помощью наждачной бумаги No 400 и No 800. После обработки лезвия начинают резать, а не мять мясо, а фарш становится однородным.

Ранее мы рассказывали, как за 3 минуты отмыть газовые конфорки.

Автор:
Евгения Сухова
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