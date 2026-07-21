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3 часа в растворе уксуса и нашатыря — и конфорки как новые, без трения и царапин

Опубликовано: 21 июля 2026 22:08
 Проверено редакцией
3 часа в растворе уксуса и нашатыря — и конфорки как новые, без трения и царапин
3 часа в растворе уксуса и нашатыря — и конфорки как новые, без трения и царапин
Legion-Media
Конфорки замачивают в смеси кипятка, уксуса и нашатыря на 3 часа в закрытой ёмкости. После этого грязь легко счищается зубной щёткой, возвращая металлу блеск.

Конфорки газовой плиты — одна из самых сложных зон для уборки. Жир, копоть и пригоревшие остатки пищи въедаются в металл так сильно, что обычная губка не справляется. Агрессивная химия не всегда помогает, оставляет резкий запах и требует многократного смывания. Существует проверенный способ, который возвращает конфоркам первозданную чистоту без лишних усилий, делится эксперт по домоводству Марина Жукова.

Что понадобится

Пластиковая или стеклянная ёмкость с крышкой (от майонеза, соуса или любой другой), 500 мл кипятка, 100 мл столового уксуса (9%), 2 столовые ложки нашатырного спирта. Из вспомогательного — зубная щётка, перчатки и жидкое хозяйственное мыло.

Как очистить

  1. Конфорки снимают с плиты и помещают в подготовленную ёмкость.
  2. Заливают кипятком, добавляют уксус и нашатырь, плотно закрывают крышкой и оставляют на 3 часа.
  3. В это время окна в кухне должны быть открыты, руки защищены перчатками.
  4. После замачивания раствор переливают в таз с горячей водой, добавляют жидкое мыло и опускают туда же конфорки.
  5. Остатки загрязнений убирают зубной щёткой — нагар и ржавчина отходят легко, без трения и усилий.

Почему это работает

Уксус размягчает жир и известковый налёт, нашатырь усиливает очищающий эффект и справляется с пригоревшей органикой. Кипяток помогает активным веществам проникнуть в микропоры металла. Длительное замачивание в закрытой ёмкости создаёт парниковый эффект, который делает грязь рыхлой и податливой. Зубная щётка аккуратно удаляет остатки, не царапая поверхность.

Личный опыт автора

Долгое время я боролась с чёрным налётом на конфорках — никакие средства не брали. Я пробовала оттирать, отмачивать, даже песком чистила — бесполезно. Этот метод мне подсказала соседка, и я решила попробовать на одной конфорке. Через три часа вытащила её — грязь отпадала просто от прикосновения. Почистила все конфорки за 20 минут, и они блестели как новые. Делаю такую очистку раз в полгода, и плита всегда в идеальном состоянии.

Вывод

Кипяток, уксус и нашатырь за 3 часа превращают грязные конфорки в чистые без усилий. Зубная щётка и мыло помогают убрать остатки, не повреждая поверхность.

Ранее мы рассказывали, что лучше установить вместо ванны и душа.

Автор:
Евгения Сухова
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