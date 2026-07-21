Бетон — прошлый век: дачники перешли на резиновую ленту, которая ложится за минуту, держит крепко и выглядит на ура

Замена бетону без лишних хлопот

Хочется навести порядок на участке и проложить удобные дорожки, но одна мысль о замесе раствора и опалубке отбивает охоту. К счастью, есть вариант, который экономит и силы, и время: рулонное резиновое покрытие.

В чём фишка резинового покрытия

Материал делают из переработанной резины со связующими компонентами — он спокойно переносит дождь, мороз и палящее солнце. Главное преимущество: не надо ничего «строить» — раскатал и пользуешься.

Плюс покрытие не скользит, вода не задерживается, а сорняки почти не пробиваются (особенно если подстелить геотекстиль).

Рулон или плитка: что подойдёт именно вам

Выбор зависит от задачи:

рулон — идеален для проходов между грядками, возле теплицы и хозпостроек: быстро, просто, практично;

резиновая плитка — лучше смотрится у дома и в зоне отдыха: можно собирать узоры и комбинировать цвета;

комбинированный вариант — самый практичный: рулон там, где важна скорость и удобство, плитка — где хочется эстетики.

Такой подход позволяет и силы сэкономить, и участок сделать аккуратным.

Советы по укладке и выбору

Чтобы дорожка служила долго и не доставляла хлопот, держите в голове несколько простых правил:

заранее определите место: для рабочих зон берите рулон, для парадных — плитку;

проверьте запах образца: у резины он бывает заметным первые недели;

учтите вес рулона — один человек может не справиться, лучше раскатывать вдвоём;

не забудьте про геотекстиль: он заметно сокращает прополку.

С таким планом укладка займёт один день даже без строительного опыта, отмечает источник.

Вывод

Рулонная резина — отличный вариант, если цель — быстро и безопасно обустроить дорожки для повседневной работы. Для декоративных зон лучше взять плитку: она аккуратнее и даёт простор для дизайна. Главное — выбирать с учётом места и реальных задач, а не только по картинке в каталоге.

Мнение дачников

«Взяли рулон между грядками — теперь не боюсь поскользнуться после дождя». «Плитка у крыльца смотрится опрятно, да и собирать её несложно». «С резиной не надо каждый год что-то подливать и подравнивать — вот это я понимаю, удобство».

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