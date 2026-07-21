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Кондитеры в тренде: Петербург открывает бесплатные курсы для тех, кому не интересны нейросети

Опубликовано: 21 июля 2026 19:47
 Проверено редакцией
Кондитеры в тренде: Петербург открывает бесплатные курсы для тех, кому не интересны нейросети
Кондитеры в тренде: Петербург открывает бесплатные курсы для тех, кому не интересны нейросети
Global Look Press / Olga Sokolova
Финансировать новых специалистов будут из городского бюджета.

В Петербурге решили всерьез взяться за нехватку рабочих рук. Теперь освоить профессию кондитера можно совершенно бесплатно.

Городские власти официально включили эту специальность в список самых востребованных. Это значит, что за ваши курсы заплатит городской бюджет, сообщает "ДП".

Если вы давно мечтали печь торты на профессиональном уровне, но жалели денег на дорогое обучение — это ваш шанс.

Кто может учиться бесплатно?

Программа рассчитана не на всех, но список категорий довольно широкий. Бесплатные корочки могут получить:

  • Те, кто сейчас сидит без работы.
  • Мамы в декрете (пока ребенку не исполнилось три года).
  • Пенсионеры, которые полны сил и хотят вернуться в строй.
  • Люди старше 50 лет (предпенсионеры).
  • Молодежь до 35 лет, у которой возникли сложности с поиском работы после учебы или армии.

Нейросети или пирожные?

Интересно, что петербуржцы очень активно пользуются такими программами. В 2026 году заявки на переобучение подали уже 9 тысяч человек.

Самым хитовым направлением стали нейросети — туда записалось почти полторы тысячи человек. Однако спрос на кондитеров, поваров и других «ручных» специалистов не падает.

Городу нужны те, кто умеет работать не только с кодом, но и с реальными продуктами. Чаще всего на такие курсы записываются женщины до 35 лет с дипломом вуза или колледжа, решившие круто изменить свою жизнь.

Спасательный круг для девятиклассников

Еще одна важная новость касается школьников. Раньше, если выпускник не сдавал ОГЭ (экзамены в 9 классе), он практически выпадал из жизни на целый год. Приходилось ждать пересдачи, болтаясь без дела.

Теперь в Петербурге приняли новый закон. Таким ребятам дадут «второй шанс». Пока они готовятся к пересдаче школьных экзаменов, они смогут бесплатно получить рабочую профессию.

К моменту получения аттестата у них на руках уже будет свидетельство о квалификации. Это поможет подросткам не терять время и сразу начать зарабатывать.

Петербург сейчас испытывает кадровый голод в сфере общепита и услуг. Рестораны и пекарни ищут квалифицированных сотрудников, а город готов выступать посредником, оплачивая учебу.

Это отличная возможность получить стабильную работу с гарантированным доходом, не тратясь на репетиторов и частные школы.

Ранее «Городовой» рассказывал,что на Васильевском острове запустят новый троллейбус.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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