Среди мужчин сторонников беспорядка больше.
Всего 4% опаздывают на работу.
В Петербурге наступило время аномально высоких зарплат.
Д ля жителей Северной столицы важны зарплата и адекватный начальник.
В первом полугодии 2026 года самые высокие выплаты на подработке в Петербурге были доступны в сфере ремонта.
Если цель — легкие деньги без усилий, такой формат точно не подойдет
Умение работать с ИИ может поднять уровень дохода на 30%.
Только 5% жителей Петербурга считают, что их текущая зарплата адекватна.
Финансировать новых специалистов будут из городского бюджета.
Часто обещания работодателей не совпадают с реальностью.
Чтобы не потерять положенное, лучше заранее прояснить свой статус и условия выплат
В Петербурге растет волна бесплатного переобучения
Рейтинг профессий с самыми большими зарплатами
Куда могут устроиться подростки
Кто сейчас зарабатывает больше всех
На сколько выросли доходы горожан
График переноса выходных закреплен нормативно
В каких сферах сейчас самый горячий спрос
В Северной столице выросла тревога соискателей
Трудовой кодекс не дает работодателю права диктовать, как использовать отдых