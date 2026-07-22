Проще уволиться, чем попросить: почему 17% петербуржцев выбирают смену работы вместо прибавки

Только 5% жителей Петербурга считают, что их текущая зарплата адекватна.

Свежий опрос сервиса SuperJob показал удивительную вещь: в Петербурге всего 5% счастливчиков считают, что их зарплата полностью соответствует их талантам, пишет "Петебургский дневник".

Все остальные — а это 95% города — либо уже требуют прибавки, либо об этом мечтают.

Кто уже пошел к начальнику «на ковер»?

Петербуржцы — народ решительный. Почти каждый третий (29%) уже начал разговор о повышении оклада. Еще 30% собираются сделать это в ближайшее время.

Итого: больше половины работников города настроены решительно. Интересно, что смелее всех себя ведут две категории людей:

Молодежь до 35 лет. Они не привыкли ждать годами и готовы заявлять о себе сразу. Те, кто уже много зарабатывает. Среди людей с зарплатой от 150 тысяч рублей запрос на повышение — обычное дело. Видимо, аппетит действительно приходит во время еды.

Почему мы боимся просить денег?

Но есть и другая сторона. Почти четверть горожан (24%) уверены, что им платят мало, но просить прибавку они не пойдут. Почему?

Причины у всех разные:

«Стена» в законах. У многих зарплата жестко привязана к ставкам, которые не перепрыгнуть.

У многих зарплата жестко привязана к ставкам, которые не перепрыгнуть. Неверие в успех. Каждый пятый уверен, что разговор ни к чему не приведет.

Каждый пятый уверен, что разговор ни к чему не приведет. Проще уволиться. 17% считают, что найти новую работу легче, чем «выпрашивать» лишние деньги у текущего босса.

17% считают, что найти новую работу легче, чем «выпрашивать» лишние деньги у текущего босса. Страхи и комфорт. Кто-то боится жадности руководства, а кому-то просто психологически неудобно говорить о деньгах.

А стоит ли вообще просить?

Если вы сомневаетесь, стоит ли заводить этот разговор, вот вам важный факт: сейчас в России «рынок соискателя». Наблюдается жуткий дефицит кадров.

Людей не хватает практически во всех сферах — от курьеров до айтишников. Компании тратят огромные бюджеты на поиск и обучение новых сотрудников.

Поэтому удержать старого специалиста, просто подняв ему зарплату на 15–20%, для фирмы часто выгоднее, чем искать замену два месяца.

Пара советов для тех, кто решился

Если вы решите присоединиться к тем 30%, что планируют разговор о деньгах, помните:

Цифры важнее эмоций. Не говорите «мне не хватает на ипотеку». Говорите «я увеличил продажи на 20%». Изучите рынок. Посмотрите, сколько платят на аналогичных позициях в других компаниях. Это ваш главный козырь. Выберите момент. Не идите к боссу, когда у него горит отчет или компания в убытках.

Итог прост: если вы чувствуете, что стоите больше — говорите об этом. Как показывает статистика, молчаливое ожидание редко приводит к богатству.

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