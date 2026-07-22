Конфорки газовой плиты засияют, как у кота глаза: замочили в растворе и натерли пастой – жир и нагар сойдут струпьями

Новости по теме

4 шт. в воду – и 10-летняя сковорода сверкает и внутри, и снаружи: от векового слоя жира и нагара не осталось и следа

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1 шт. в воду – и 10-летняя сковорода как новая: ни векового нагара, ни жира – сияет как на праздник

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1 шт. в воду – и 10-летняя сковорода засияет как новая: вековой нагар и жир отвалятся сами – без "шуманитов" и "танцев с бубном"

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Добавляю 3 ложки в воду — и духовка сверкает, даже старый нагар испарился без следа

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Щепотка средства на ведро воды — и морковная муха склеит ласты: не пострадает ни один корнеплод, урожай будете вывозить тачками

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