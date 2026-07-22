Конфорки газовой плиты засияют, как у кота глаза: замочили в растворе и натерли пастой – жир и нагар сойдут струпьями

Хозяйки ежедневно очищают варочную панель, однако газовым конфоркам обычно уделяется недостаточно внимания. В результате металл постепенно темнеет, покрываясь нагаром и жировыми отложениями. Может показаться, что единственным решением является приобретение новых деталей, но мы предлагаем простой метод для восстановления их первоначального вида.
Важно избегать попыток оттереть засохший жир. Для начала необходимо замочить конфорки.
Для приготовления раствора потребуется:
- 1 л горячей воды;
- 1−2 ст.л. средства для мытья посуды.
Алгоритм действий
Снимите конфорки и погрузите их в раствор на 20 минут. За это время жир размягчится, и большая часть загрязнений начнет отделяться самостоятельно. В случае сильного или застарелого нагара время замачивания можно увеличить до одного часа.
После замачивания нанесите тонкий слой обычной белой зубной пасты на поверхность конфорок. Поместите детали в пакет и оставьте на 10 минут.
После этого достаточно слегка потереть конфорки старой зубной щеткой или мягкой стороной губки. Зубная паста содержит мягкие полирующие частицы, которые эффективно удаляют остатки налета, не повреждая металл.
Остатки пасты следует тщательно удалить теплой водой. После этого необходимо полностью высушить конфорки перед их установкой обратно на плиту. Наличие влаги внутри отверстий может негативно сказаться на процессе горения газа.
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