Какие приборы нельзя часто выключать из розетки — 90% людей по незнанию губят свою технику

Советы, чтобы техника служила дольше

Лето и осень — время, когда многие задумываются о разумном расходе электричества. Но экономия не всегда означает «выдернуть вилку из розетки»: для части техники частые отключения оборачиваются поломками.

Холодильник: пусть работает спокойно

Холодильник — тот самый случай, когда «постоянно включено» — это нормально и даже нужно. Его компрессор рассчитан на циклическую работу: охлаждает — отключается — снова включается.

Частые обесточивания вредят мотору: масло стекает, и при включении детали какое-то время трутся без смазки. Итог — ускоренный износ и дорогой ремонт.

Принтер и роутер: нюансы, о которых забывают

С техникой вроде струйного принтера и Wi‑Fi роутера логика другая: тут важно не переборщить с простоями или перезагрузками.

Что стоит учитывать:

струйный принтер при долгом отключении «забивает» головку — чернила сохнут, печать идет полосами или пропадает совсем;

роутер лучше не дергать из розетки каждый день: частые включения портят чувствительные платы, а стабильность интернета чаще зависит от прошивки и провайдера;

раз в месяц роутер полезно перезагрузить — так сбрасываются мелкие ошибки и кэш, соединение становится стабильнее.

Компьютер и ИБП: защита важнее мнимой экономии

Если компьютер подключен через источник бесперебойного питания (ИБП), сам бесперебойник лучше не выключать. Он держит батарею заряженной и защищает технику от скачков напряжения. Отключать ИБП имеет смысл только при долгом отъезде.

Что точно стоит отключать

Есть приборы, оставлять которые включенными просто небезопасно:

утюги — термостат может отказать, и риск пожара резко растет;

обогреватели — электроника способна дать сбой, а перегрев легко приводит к возгоранию.

Правило простое: использовали — выключили из розетки.

Мнение россиян

«Я раньше каждую ночь все подряд выключала — и роутер, и ТВ, и даже холодильник на даче. Потом мастер сказал, что для части устройств это хуже, чем оставить работать. Теперь отключаю только утюг и обогреватель — и спокойнее, и техника целее». «У меня струйный принтер стоял выключенным пару недель, а потом начал печатать с пропусками. В сервисе сказали: головка засохла. Теперь включаю его хотя бы раз в три дня, пусть прочищается». «Роутер не трогаю месяцами, только раз в месяц перезагружаю. Интернет стабильнее, и техника не страдает от постоянных включений-выключений».

Вывод

Не все электроприборы стоит обесточивать ради экономии: для холодильника, струйного принтера, роутера и ИБП частые отключения вредны. Зато утюги и обогреватели лучше сразу вынимать из розетки — это вопрос безопасности, отмечает автор канала "Записки Айтишника" (18+).

Разумный подход к включению техники продлевает срок службы устройств и снижает риски дорогостоящих поломок.

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