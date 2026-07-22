От «ледяных» +14,7 до новгородского града: как Петербург переживает пик июльской непогоды

Центр огромного циклона завис прямо над Новгородом. Это значит, что сегодня — самый активный день по дождям и грозам. Хорошая новость: уже завтра эта махина начнет ослабевать и уходить.
Что ждать в Петербурге
В Петербурге всё не так плохо, как могло быть. Город оказался на краю циклона, поэтому солнце всё-таки будет проглядывать сквозь тучи.
Станет заметно теплее: термометры покажут +17…+19 градусов, рассказывает в своем телеграм-канале главный синоптик Петерурга Александр Колесов.
Но расслабляться рано. После обеда в городе наверняка пройдут дожди, возможны и грозы. Больше всего «достанется» восточным районам Петербурга.
В области будет жарко
Если вы собрались за город, особенно на восток или в центр Ленобласти, будьте осторожны. Там погода разгуляется не на шутку:
- Сильные ливни.
- Грозы и даже град.
- Резкие порывы ветра.
Лучше переждать этот день дома или в надежном укрытии.
Мы пережили «холодильник»
Вчерашний день официально стал самым холодным в этом июле. Температура не поднялась выше +14,7 градуса, а небо было серым, как в ноябре.
Интересный факт: для 21 июля такие холода — редкость, но не рекорд. Например, в 1978 году в этот день было всего +15,8. А в далеком прошлом случалось и +13 градусов.
Так что нынешние +19 — это почти курорт.
Почему так происходит?
Такие холодные «нырки» в середине лета обычно связаны с северными ветрами, которые затягивает циклон.
В Петербурге июль — обычно самый жаркий месяц. В этом году природа решила дать нам передышку от жары, но немного переборщила с сыростью.
Ранее «Городовой» рассказывал, какую погоду принес в Петербург циклон.