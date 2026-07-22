От «ледяных» +14,7 до новгородского града: как Петербург переживает пик июльской непогоды

Сегодня мы проходим через самую «верхушку» непогоды.

Центр огромного циклона завис прямо над Новгородом. Это значит, что сегодня — самый активный день по дождям и грозам. Хорошая новость: уже завтра эта махина начнет ослабевать и уходить.

Что ждать в Петербурге

В Петербурге всё не так плохо, как могло быть. Город оказался на краю циклона, поэтому солнце всё-таки будет проглядывать сквозь тучи.

Станет заметно теплее: термометры покажут +17…+19 градусов, рассказывает в своем телеграм-канале главный синоптик Петерурга Александр Колесов.

Но расслабляться рано. После обеда в городе наверняка пройдут дожди, возможны и грозы. Больше всего «достанется» восточным районам Петербурга.

В области будет жарко

Если вы собрались за город, особенно на восток или в центр Ленобласти, будьте осторожны. Там погода разгуляется не на шутку:

Сильные ливни.

Грозы и даже град.

Резкие порывы ветра.

Лучше переждать этот день дома или в надежном укрытии.

Мы пережили «холодильник»

Вчерашний день официально стал самым холодным в этом июле. Температура не поднялась выше +14,7 градуса, а небо было серым, как в ноябре.

Интересный факт: для 21 июля такие холода — редкость, но не рекорд. Например, в 1978 году в этот день было всего +15,8. А в далеком прошлом случалось и +13 градусов.

Так что нынешние +19 — это почти курорт.

Почему так происходит?

Такие холодные «нырки» в середине лета обычно связаны с северными ветрами, которые затягивает циклон.

В Петербурге июль — обычно самый жаркий месяц. В этом году природа решила дать нам передышку от жары, но немного переборщила с сыростью.

Ранее «Городовой» рассказывал, какую погоду принес в Петербург циклон.