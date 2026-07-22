Электричка как метро: как Петербург планируют избавить от пробок

В Северной столице всерьез взялись за проект «наземного метро».

Власти хотят превратить обычные электрички в полноценный городской транспорт, сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин, передают РИА Новости.

Чтобы они ходили часто, стоили дешево, а платить за них можно было обычной картой «Подорожник».

Зачем это нужно?

Классическое метро в Петербурге строится медленно, а новые районы растут быстро. При этом через весь город проходят железнодорожные пути, которые сейчас используются не на полную мощность.

Идея проста: пустить по этим путям комфортные поезда с короткими интервалами, чтобы люди могли пересесть с машин и маршруток на железную дорогу.

Поезда по расписанию, а не «раз в час»

Главная фишка проекта — тактовое движение. Это значит, что электрички ходят как в метро: каждые 10–15 минут в часы пик.

Вам больше не нужно зазубривать расписание. Вы просто приходите на платформу и знаете, что поезд скоро будет.

Единый билет и честная цена

Раньше поездка на электричке по городу была квестом: отдельный билет, своя цена, никакой выгоды при пересадке. Теперь всё меняется:

Единый тариф. В черте города цена за проезд станет фиксированной. Неважно, едете вы одну остановку или через весь город. Скидки по «Подорожнику». В планах — внедрить единый билет. Пересели с электрички в метро? Получите скидку. Это сделает поездки не только быстрее, но и выгоднее.

Куда поедем?

В будущем проект превратится в два огромных маршрута (диаметра), которые свяжут разные концы города и области:

Д1: Свяжет Ораниенбаум и Белоостров через центр.

Свяжет Ораниенбаум и Белоостров через центр. Д2: Соединит Гатчину и Тосно.

В этом году запущен новый маршрут Балтийский вокзал – Гатчина.

Власти рассчитывают, что такой системой будут пользоваться 180 миллионов человек в год. Это огромная цифра, которая должна реально разгрузить и дороги, и обычные ветки метро.

Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге оживают будущие станции метро.