Электричка как метро: как Петербург планируют избавить от пробок

Власти хотят превратить обычные электрички в полноценный городской транспорт, сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин, передают РИА Новости.
Чтобы они ходили часто, стоили дешево, а платить за них можно было обычной картой «Подорожник».
Зачем это нужно?
Классическое метро в Петербурге строится медленно, а новые районы растут быстро. При этом через весь город проходят железнодорожные пути, которые сейчас используются не на полную мощность.
Идея проста: пустить по этим путям комфортные поезда с короткими интервалами, чтобы люди могли пересесть с машин и маршруток на железную дорогу.
Поезда по расписанию, а не «раз в час»
Главная фишка проекта — тактовое движение. Это значит, что электрички ходят как в метро: каждые 10–15 минут в часы пик.
Вам больше не нужно зазубривать расписание. Вы просто приходите на платформу и знаете, что поезд скоро будет.
Единый билет и честная цена
Раньше поездка на электричке по городу была квестом: отдельный билет, своя цена, никакой выгоды при пересадке. Теперь всё меняется:
- Единый тариф. В черте города цена за проезд станет фиксированной. Неважно, едете вы одну остановку или через весь город.
- Скидки по «Подорожнику». В планах — внедрить единый билет. Пересели с электрички в метро? Получите скидку. Это сделает поездки не только быстрее, но и выгоднее.
Куда поедем?
В будущем проект превратится в два огромных маршрута (диаметра), которые свяжут разные концы города и области:
- Д1: Свяжет Ораниенбаум и Белоостров через центр.
- Д2: Соединит Гатчину и Тосно.
В этом году запущен новый маршрут Балтийский вокзал – Гатчина.
Власти рассчитывают, что такой системой будут пользоваться 180 миллионов человек в год. Это огромная цифра, которая должна реально разгрузить и дороги, и обычные ветки метро.
Ранее «Городовой» рассказывал, как в Петербурге оживают будущие станции метро.