166 свай, 20-метровый котлован и «сердце» для поездов: в Петербурге оживают будущие станции метро

На «Каретной» готовят фундамент для электричества
У будущей станции «Каретная» (это рядом с «Обводным каналом») важный этап. Строители пробили специальный проем между тоннелями. Это не просто «дыра» в стене, а технологический узел.
Через него начнут строить тяговую подстанцию — это «сердце» участка, которое будет давать току поездам и освещать станцию, сообщает канал "Подземник".
Основной проходческий щит уже сделал свою работу на этом отрезке и ушел дальше, в сторону будущей станции «Лиговский проспект-2».
Куда поедем: четыре новых станции
Второй участок Красносельско-Калининской линии — это не только «Каретная». Всего в этот пусковой комплекс входят четыре станции:
- «Броневая» (на углу Благодатной и Новоизмайловского);
- «Заставская» (можно будет пересесть на «Московские ворота»);
- «Боровая» (в районе одноименной ж/д платформы);
- «Каретная» (пересадка на «Обводный канал»).
Эти станции очень ждут жители юга и юго-запада. Они помогут разгрузить пересадочный узел «Технологический институт» и синюю ветку.
«Броневая» и легендарная «Аврора»
На «Броневой» сейчас активно готовят площадку для входа в метро. Строители вырыли огромную яму — стартовый котлован. Его глубина — около 20 метров, это как шестиэтажный дом, уходящий под землю.
В этом котловане соберут знаменитый проходческий щит «Аврора». Эта машина — настоящий ветеран питерского метростроя.
Именно она прокладывала наклонные ходы (тоннели для эскалаторов) на «Адмиралтейской», «Спасской» и «Горном институте». Теперь «Аврора» возьмется за «Броневую».
Ранее «Городовой» рассказывал