166 свай, 20-метровый котлован и «сердце» для поездов: в Петербурге оживают будущие станции метро

Строители ведут работы сразу в нескольких местах подземки.

На «Каретной» готовят фундамент для электричества

У будущей станции «Каретная» (это рядом с «Обводным каналом») важный этап. Строители пробили специальный проем между тоннелями. Это не просто «дыра» в стене, а технологический узел.

Через него начнут строить тяговую подстанцию — это «сердце» участка, которое будет давать току поездам и освещать станцию, сообщает канал "Подземник".

Основной проходческий щит уже сделал свою работу на этом отрезке и ушел дальше, в сторону будущей станции «Лиговский проспект-2».

Куда поедем: четыре новых станции

Второй участок Красносельско-Калининской линии — это не только «Каретная». Всего в этот пусковой комплекс входят четыре станции:

«Броневая» (на углу Благодатной и Новоизмайловского);

(на углу Благодатной и Новоизмайловского); «Заставская» (можно будет пересесть на «Московские ворота»);

(можно будет пересесть на «Московские ворота»); «Боровая» (в районе одноименной ж/д платформы);

(в районе одноименной ж/д платформы); «Каретная» (пересадка на «Обводный канал»).

Эти станции очень ждут жители юга и юго-запада. Они помогут разгрузить пересадочный узел «Технологический институт» и синюю ветку.

«Броневая» и легендарная «Аврора»

На «Броневой» сейчас активно готовят площадку для входа в метро. Строители вырыли огромную яму — стартовый котлован. Его глубина — около 20 метров, это как шестиэтажный дом, уходящий под землю.

В этом котловане соберут знаменитый проходческий щит «Аврора». Эта машина — настоящий ветеран питерского метростроя.

Именно она прокладывала наклонные ходы (тоннели для эскалаторов) на «Адмиралтейской», «Спасской» и «Горном институте». Теперь «Аврора» возьмется за «Броневую».

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