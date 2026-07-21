С июля 2026 года вступают в силу штрафы за незаконные водяные скважины — что именно запрещено

Какие скважины на воду признали незаконными

Лето 2026-го взбудоражило дачников слухами: мол, теперь за каждый колодец штрафуют, а проверяющие ходят по участкам с рулеткой. На деле паника оказалась лишней, но кое-какие правила и правда ужесточили.

Когда лицензия не требуется

Обычному владельцу участка не надо оформлять лицензию, если он соблюдает три базовых условия:

объём забора воды не больше 100 кубометров в сутки — это намного выше бытовых нужд семьи;

скважина не затрагивает артезианские горизонты — речь о неглубоких источниках;

воду используют только для личных целей, а не для бизнеса.

Если хотя бы один пункт нарушается, без лицензии не обойтись.

На что смотрят инспекторы в первую очередь

Теперь особенно важны санитарные нормы. Проверяющие замеряют расстояния: от колодца до дома должно быть минимум 3–5 метров, до септика или туалета — от 12 до 30 метров. Несоблюдение этих дистанций грозит предписанием и штрафом.

Какие штрафы бывают

Суммы зависят от статуса нарушителя и тяжести проступка:

для граждан — от 3000 до 5000 рублей за пользование недрами без лицензии;

за нарушение правил водопользования — от 500 до 1000 рублей;

для юрлиц штрафы серьёзные: до сотен тысяч рублей плюс компенсация ущерба;

в редких случаях возможна уголовная ответственность, если ущерб признан значительным.

Отдельно стоит помнить: срок давности по таким нарушениям — один год, так что «старые» скважины тоже могут проверить.

Практические советы: как не попасть на штраф

Чтобы спокойно пользоваться водой, достаточно заранее навести порядок в документах и на участке. Например, проверить глубину скважины, прикинуть примерный расход и убедиться, что колодец стоит на безопасном расстоянии от хозпостроек.

Если источник используют для бизнеса или снабжения нескольких домов, лицензию лучше оформить заранее — это сэкономит нервы и деньги. Об этом сообщает автор канала "Как это сделано" (18+).

Вывод

Новые правила не запрещают дачникам брать воду из своих источников — они просто чётко очерчивают границы дозволенного. Главное — не выходить за лимиты по объёму и глубине, соблюдать санитарные расстояния и не использовать скважину для коммерции без разрешения. Спокойствие на участке начинается с понимания норм.

Мнение россиян: три короткие цитаты

«Думал, что всё запрещено, а оказалось — надо просто не превышать лимиты». «Лучше сразу замерить расстояния, чем потом бегать с бумажками». «Если используешь воду для дела — оформляй лицензию, тут без вариантов».

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